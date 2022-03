Bolonha é o remédio essencial

Descrever o início deste curso inesperado de tratamento, que está de acordo com a opinião dos médicos Será mais curto e mais eficaz do que antesNo entanto, ele usou outra metáfora do futebol: “Desta vez eu não vou escorregar em um oponente arremessado“Claro”Mas eu vou jogar na frente para não deixá-la ir“O futebol está dentro do Sinisa e, diferentemente da doença, estará lá para sempre. Futebol e Bolonha são a integração necessária dos cuidados e devem ser.

Senesa não fica sem a bola, os substitutos, o treino, a preparação para o jogo, a tensão na véspera do jogo, o discurso à equipa, as mudanças, a fava dirigida ao árbitro que avisou um dos seus jogadores ou para. O jornalista que não entendeu a merda. Sinisa não fica sem a vitória, o empate, a derrota que deve ser explicada. vida sem trabalho. E Bolonha é agora a cidade que se tornou objeto de uma longa fuga, os amigos de Bolonha a quem se pode dirigir com um sincero sentimento de pertença e com palavras decisivas e sonoras, e com ruídos extraordinários.

O silêncio muitas vezes mata a verdade. E então eu sinto que tenho que agradecer publicamente Joey Sabot e Claudio Vinucci Que por convicção, gratidão e apreço ao Sinisa – ao longo de três temporadas ele construiu um time pouco competitivo, salvou cedo – está pronto Prorrogação de seu contrato por mais um ano.

O torcedor do Sinisa até os jornais sugeriram ao presidente a troca de treinador no final da temporada porque não sei porque estava com o Sinisa, a cidade com o homenageado Poloniz Mihajlovic. Renovação técnica e administrativa com e para o Sinisa. Sempre estivemos acima de tudo Nos momentos mais difíceis. E isso não é uma demonstração de bons sentimentos, ou um movimento emocional satisfatório, longe disso: se ele apenas suspeitasse, ficaria indignado. Sinisa já está na história de Bolonha, é o presente e o futuro. Ele estará, um dia, o mais longe possível, e de sua livre escolha, para dizer basta e agradecer. Depois de nos dar outra satisfação, certo, Senny?