Os três principais desafios das futuras campeãs da ciência feminina

lá saber como cruz paridade. Hoje às 12h30, no salão principal Diretor Universitário A partir deUniversidade La Sapienza de Roma, Uma cerimônia de despedida está marcada. É para os vencedores #100 meninas. A iniciativa implementada pela Universidade Romena concedeu bolsas de estudo a estudantes do sexo feminino. Inscrições para cursos de três anos. nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)desligando).

orientação científica

É um boom dos alunos em Faculdades Científicas. 54% dos adolescentes se voltam para Tópicos de tecnologia. O relatório da Save the Children documenta o registro de meninas que são apaixonadas por isso proteger a saúde das pessoas e o planeta. Como parte do projeto #100 meninasSapienza informou que foram concedidas 103 bolsas. por 3 anos e no valor de 3255 euros por ano. Dedicado a meninas residentes Fora do local. que se licenciaram no ano letivo 2020/2021. Com um voto é igual a 100. e que não possuem outra bolsa de estudos. Customizações levadas em consideração Eu vejo e padrões de idade. Para se manter nos primeiros anos seguintes, estão previstos critérios de mérito. relacionado com a aquisição Créditos universitários (cfu) esperado pelo curso.

Acesso a tópicos científicos

“Acesso para meninas e meninos temas de ciencia e tecnologia Fundamental hoje para Para avançar nossa sociedade. A igualdade de gênero, inclusive na ciência, é fundamental para alcançar os objetivosAgenda 2030. Principalmente aqueles relacionados à saúde e bem-estar. Energia limpa e acessível. Consumo e produção responsáveis. combate à crise climática”Rafaella Milano disse:salve as crianças).

presença feminina

na festa em sabedoria A presidente da universidade, Antonella Pollimini, participará hoje. Juntamente com os diretores das três faculdades interessadas. Engenharia Civil e Industrial. Engenharia da InformaçãoTecnologia da informação e estatísticas. Ciências matemáticas, físicas e naturais. “O olhar dado pelo grande salão cheio de garotas Dá a ideia da tarefa o sumário em linhas estratégicas. Também foram rejeitados no “Plano de Igualdade de Género” adoptado pela universidade – salienta o reitor da universidade Polymini-. Este negócio representa uma oportunidade real. Para aumentar a presença das mulheres Na área científica. Para reduzir as diferenças de gênero setor estratégico O que não só oferece excelentes perspectivas de carreira. mas isso funcional para o crescimento Do nosso país”, acrescenta Polimeni.

Gravações

Então, mais e mais meninas e meninos estão prontos para isso Nos passos dos pesquisadores Quem descobriu as vacinas contra o Covid. Estuda fontes de energia sustentáveis. Em 2021, na Itália Matrículas de Graduação Houve um aumento no número de mulheres matriculadas em faculdades estatais (Ciência, tecnologia, engenharia e matemática). De acordo com o relatório Save the Children, tópicos de ciência e tecnologia na escola 54% dos adolescentes são apaixonados e curiosos. Mas eles ainda são vistos como inadequados para eles. Itália está em 22% Das meninas que escolheram cursos científicos do total de alunos matriculados. Ao gravar um aumento especial nas gravações em Tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação (+ 15,74%). As meninas ainda veem as disciplinas de ciências como “Não muito adequadoEmbora fascinem e interessem 54% dos adolescentes na escola. Pesquisa realizada pela Ipsos para salvar as crianças.

incentivos

A Save the Children salienta a necessidade de encorajar A participação das meninas no mundo científico. Porque seria o primeiro passo para reconhecer o papel das mulheres e meninas na ciência. Não apenas como beneficiários. mas também como agentes de mudança para perseguir metas de desenvolvimento sustentável Previsto na Agenda 2030. As meninas na Itália estão bem cientes disso. Quem, de fato, acredita que pode dar Contribuir até mesmo para os desafios mais importantes que a ciência enfrentará nos próximos dez anos. Quando, esperançosamente, a epidemia causada por propagação do covid-19 Será uma memória distante. Entre os três principais desafios, o primeiro éenvelhecimento da população (34% dos adolescentes pensam assim). Seguido pela produção de energia sustentável (31%). Finalmente mais baixo emissões poluentes Transporte (27%).

