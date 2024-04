Dengue em Butte, condição, sintomas e riscos da doença de El Tirreno

mas eu. Prefeito, Ariana BottiPor recomendação da Autoridade Sanitária Local do Noroeste da Toscana, assinei um decreto urgente para implementar intervenções de desinfecção (já implementadas) no município de Poti para uma emergência sanitária devido ao vírus da dengue transmitido por mosquitos tigres. (Aedes albopictus).

A medida tornou-se necessária depois que as autoridades sanitárias locais informaram ter encontrado uma pessoa com dengue, infectada em um país tropical e residente no município de Butte. A carta é datada de 2 de fevereiro e o decreto explica que a doença é transmitida pela picada de um mosquito infectado do gênero Aedes, incluindo o Aedes albopictus (mosquito tigre). Como precaução para proteger a saúde pública, é, no entanto, necessário reduzir rapidamente a densidade dos mosquitos tigre nas áreas onde o paciente reside “a fim de reduzir ainda mais o risco remoto de desencadear a transmissão local de arbovírus”. Nas zonas públicas e privadas, espaços verdes pertencentes a habitações, em esgotos rodoviários e bueiros, numa área de 200 metros em redor do local onde residia o cidadão onde foi detectada a febre (e portanto em toda a cidade de Castel di Nocco e nas ruas de Castel di Nocco, Sant'Agata e del Termin) Foi realizada uma intervenção de desinfecção, dando aos moradores algumas instruções para os próximos dias, especialmente para aqueles que coletam frutas e legumes, uma vez que há um inseticida espalhado em o ar. Parece que o cidadão não reside no município de Potti, mas quando regressou de férias nas Maldivas, parou na casa de alguns amigos que vivem no município de Potti, quase na fronteira com Vicopisano. Durante a sua estadia na província de Pisa, sentiu-se mal e foi levado ao hospital de Cisanello, onde foi diagnosticada a doença.

Com base nos indicadores fornecidos pela Região da Toscana através do plano específico de vigilância de arbovírus, as intervenções entomológicas, larvicidas e de eliminação de surtos larvais serão implementadas pela Administração Pública. Tendo em conta que o protocolo regional exige que os tratamentos sejam realizados em áreas públicas e privadas (porta e porta), e que na área a tratar também existam áreas privadas além das áreas públicas, como anexos externos (quintais, pátios, jardins, terraços), foi emitido o decreto solicitando cooperação. Os indivíduos têm acesso a áreas fora de sua jurisdição para iniciar imediatamente intervenções de controle de vetores. Mas pelo que pudemos apurar, a pessoa diagnosticada com a doença não está em estado grave. Na Itália, os casos de dengue estão aumentando, especialmente os casos “importados”. Mas à medida que as temperaturas sobem, a vigilância no nosso país também aumenta. Já existem três circulares do Ministério da Saúde que visam elevar o nível de preparação em relação à dengue em aeroportos e portos, bem como na medicina local. Para salvar o verão e o turismo, os especialistas apelam a uma ação oportuna e coordenada.