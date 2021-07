Há muitas coisas a se considerar quando se pensa em sua saúde. Precisamos saber, em cada idade, quais são os problemas que podemos enfrentar, prestando atenção especial quando temos mais de 40-50 anos. O melhor, como sempre, é sempre ligar para o médico e pedir receita para os exames de rotina.

A equipe da Proiezionidiborsa também está tentando educar os leitores a esse respeito. no Artigo anteriorPor exemplo, apontamos os erros mais comuns que levam a níveis elevados de açúcar no sangue. Então hoje falamos sobre esse assunto e falamos sobre um estudo que teve um resultado muito interessante. Isso mostra que, se tivermos essa propriedade, estaremos protegidos da obesidade e do alto nível de açúcar no sangue.

Aqui estão os resultados

O estudo foi publicado no jornal oficial Ciência Seu objetivo é compreender as variantes genéticas que podem proteger as pessoas da obesidade. O que eles descobriram pode ser muito útil no tratamento dessa condição. Em particular, o gene GPR75 contém variantes que podem afetar significativamente a massa corporal de uma pessoa. Se esse gene for inativo, as chances de desenvolver obesidade são reduzidas pela metade.

Depois, há outro aspecto positivo que afeta aqueles que têm um gene GPR75 inativo. Na verdade, as pessoas com essa variante genética podem controlar melhor seus níveis de glicose no sangue.

Se tivermos essa propriedade, estaremos protegidos contra obesidade e níveis elevados de açúcar no sangue.

Em suma, os resultados são muito promissores, mas não reivindicamos a vitória tão cedo. Essas variantes genéticas específicas, na verdade, afetam menos de uma em cada 2.500 pessoas, portanto, são extremamente raras. No entanto, agora que esse gene é conhecido por promover a obesidade e o diabetes, podem ser desenvolvidos medicamentos que tentam suprimi-lo.

Portanto, esperamos que os estudos prossigam rapidamente e que medicamentos mais eficazes estejam disponíveis em breve. Recomendamos que você sempre entre em contato com seu médico para estar sempre ciente dos melhores tratamentos a seguir de acordo com sua condição.