O campus da Universidade da Calábria fala para o mundo: novos cursos de inglês e o desafio dos engenheiros médicos

Da medicina digital à inteligência artificial, dos novos horizontes da comunicação à mediação cultural: para o ano letivo 2021/2022, a Universidade da Calábria apresenta-se comOferta de treinamento renovada, como resultado de um processo de revisão voltado para o desenvolvimento de cenários de carreira e emprego.

9 novos cursos de graduação são lançados (incluindo um mestrado de três anos e um curso) e os cursos de mestrado de dois anos sobem para 12 com cursos oferecidos inteiramente em inglês: o campus, localizado nos arredores de Cosenza, reforça o caráter internacional de seu proposta de ensino.

medicina futurista com habilidades digitais – Na nova oferta, novos alunos ambiciosos encontrarão um ambicioso curso de estudos em medicina e tecnologias digitais, projetado para formar uma nova geração de médicos: profissionais capazes de usar as novas tecnologias para fornecer melhores serviços de diagnóstico, prevenção e tratamento, bem como contribuir para o seu desenvolvimento. . graduados em Medicina e tecnologias digitais Eles irão combinar fortes habilidades de engenharia e bioinformática com forte treinamento básico no campo das ciências da vida. No final dos seis anos, através da realização de alguns exames complementares, o aluno poderá obter, para além do título de Doutor em Medicina e Cirurgia, também o curso de Bioinformática de três anos em Engenharia Informática. O curso é interuniversitário com a Universidade da Magna Grécia em Catanzaro. São 60 vagas disponíveis e podem ser acessadas através do teste nacionalprogramado para 3 de setembro.

Novos cursos de graduação – Em outras regiões, a oferta formativa também é oferecida mediação de linguagem, para futuros mediadores interculturais e tradutores com forte experiência também nas áreas jurídicas e econômicas. Eles estão saindo Mídia e sociedade digital, dedicado à web e comunicações multimídia, e Ciência e engenharia de materiais, que formará engenheiros com experiência em materiais e processos de fabricação. ciências educacionaisÉ um dos cursos de dupla licenciatura mais procurados, com o lançamento de um curso de 2º grau oferecido na modalidade mista.

Vários cursos que já estavam na visão Unical também estão sendo renovados e atualizados: eles começam Ciências Naturais e AmbientaisE a Engenheiro químicoE a Engenharia de Meio Ambiente e Segurança TerritorialE a Estatísticas para ciência de dados. A proposta pedagógica para o próximo ano letivo também prevê um aumento significativo no número de cursos de mestrado (ou currículo) oferecidos integralmente em inglês, que passará para 12.

No geral, a Unical oferece aos alunos ambiciosos a oportunidade de escolher entre 34 cursos de três anos, 7 cursos de mestrado de um único curso e 39 cursos de mestrado. inscrições Já aberto.

Quanto às taxas universitárias, deve-se notar que novas inscrições Foram disponibilizados pela universidade, além dos oferecidos no ano passado. Eles vão desde a isenção do pagamento do quarto lote para graduados com 100 honras até a isenção total para filhos de vítimas da máfia e para alunos que tenham recebido o título de Portador do Estandarte de Trabalho.

Solicitações de 120 países – Estágio na Unical também significa diálogo e troca com alunos vindos de todas as partes do mundo. Este ano, em particular, o convite consolidado de admissão, destinado a estudantes de países terceiros, tem um recorde de adesões: cerca de 7 mil de 120 países diferentes.

Estude no campus – O local que acolhe os alunos mantém o charme criado na década de 1970, quando a Universidade da Calábria se tornou o primeiro campus acadêmico italiano. No próximo ano, o castelo que se ergue nas colinas de Arcavacata di Rende – no interior de Cosenza e a 40 minutos de carro do aeroporto de Lamezia Terme – será modernizado após meses de isolamento e fechamento. Todas as salas de aula foram renovadas em 2021 em equipamentos tecnológicos, novos sistemas de áudio e vídeo, no âmbito de um programa universitário de mais de dois milhões de euros, combinado com outro projeto para melhorar a conectividade sem fio em todo o campus.

O forte plano de negócios incluiu também laboratórios com um investimento total superior a 8 milhões de euros. Um trabalho significativo também incluiu o redesenvolvimento do Polifuncional, o coração histórico da Unical, e a construção de três prédios com novas salas de aula e seis praças começou no campus, projetado para encorajar o estudo em grupo e a socialização.

A Universidade da Calábria, entre outras, durante o período da pandemia, equipou-se com um sistema de rastreamento baseado no aplicativo SmartCampus. A app – desenhada e construída “in-house”, graças aos subprogramas da universidade – permite rastrear o acesso aos espaços e permite aos alunos reservar um lugar nas aulas e verificar a disponibilidade de espaços livres na biblioteca e cantina.

Se a infecção é comunicada, permite obter uma lista de contactos e também estimar, graças a técnicas de análise avançadas, a probabilidade de uma pessoa ser exposta ao risco de infecção com base na duração do contacto e na distância e distâncias no que aconteceu.

Um sistema comprovado que ajuda a prevenir e gerenciar o risco de infecção.