O céu é incrível, com cinco planetas alinhados

O céu dá um show de alinhamento de cinco planetas, perfeitamente visível a partir da noite de 27 de março. “No oeste, ao pôr do sol, o céu é uma interessante série de planetas, incluindo em particular Júpiter, Vênus e Marte, que já podem ser vistos claramente, depois Urano, que vê Vênus se aproximando de sua posição no futuro, enquanto Mercúrio sai lentamente de sua posição”, disse o cientista.O astrofísico Gianluca Massi, diretor científico do Telescópio Virtual, ANSA, relata que o brilho do sol após o pôr do sol.

“Somente em 27 de março – continua ele, Mercúrio, livre do brilho solar, será claramente visível” e “angularmente próximo a Júpiter”. A Lua contribui para o enriquecimento do desfile dos planetas. Todos os planetas são visíveis a olho nu, exceto Urano, para ver quais binóculos ainda serão suficientes.

O show começa ao pôr do sol, “contra um céu bastante claro, onde os planetas estão mais baixos e, portanto, mais para o interior no crepúsculo”, diz o astrofísico. A sequência parte de Júpiter, seguido de Vênus, que estará próximo à região do céu em que Urano também aparece; Depois, entre as estrelas de Touro, está Marte, reconhecível por sua tonalidade avermelhada, embora não seja mais tão brilhante quanto em dezembro de 2022, quando estava em oposição. Saturno e Netuno estão desaparecidos e ambos só são visíveis ao amanhecer.