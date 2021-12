Rotary: Paul Harris Fellow de Stefano Crespi, Chefe de Medicina da “Mandic” e da Família Crippa de Technoprobe

Uma noite muito especial para os sócios Rotary Club Merate Na última sexta-feira no restaurante Lido di Imbersago, onde assistimosPrêmio Companheiro Paul HarrisÉ a maior homenagem rotária concedida pela Fundação aos que se destacaram em serviços comunitários, Chefe do Departamento de Medicina da Mandic Stefano Crespi e tudo Vice-presidente do Technoprobe Spa Cristiano Crippa, também em nome de seu irmão Roberto. Mas não só … a noite abriu com a entrada oficial de dois novos sócios ambos residentes de Robiette, o contador Alessandro Danza e o tenente-coronel Giulio Alvarano, e a apresentação do terceiro novo sócio, Remo Sala do clube de Monza. Momentos de grande emoção somam-se às sugestões musicais de notas do violinista lituano Solly Kellett.

Dr. Stefano Crespi, Cristiano Kripa e Presidente do Rotary Pierluigi Magni

“Temos a sorte de estar aqui esta noite – disse o presidente Pierluigi Magni enquanto prestava seus cumprimentos – porque existem condições que nos permitem estar juntos em paz. Mas não nos esqueçamos de onde começamos. A epidemia infectou muitas pessoas e inundou hospitais. Muitos trabalhadores se sacrificaram Só graças a uma importante campanha de vacinação que foi possível organizar esta noite. Por isso, tenho a honra de nomear um colega de Paul Harris de duas pessoas cuja contribuição decisiva para a luta contra a COVID foi “Cristiano Kripa (e família)” por fazer um posto de vacinação totalmente gratuito na Technoprobe de Cernusco, além de pessoal e equipamentos para facilitar a campanha de vacinação contra Covid na Lombardia ”, Dr. Stefano Crespi“ pelo compromisso contínuo alimentado por um grande espírito de sacrifício, profissionalismo e sentido do dever, durante a sua longa e difícil luta contra a epidemia de Covid ”.

“Fiquei honrado e motivado – comentou o Dr. Crespi – mas este prêmio deveria ser compartilhado idealmente com todos os operadores do Hospital Merate, incluindo os faxineiros, que trabalharam diligentemente todos os dias sem se darem a nenhum sinal de inconveniência, cansaço ou insatisfação. você que este É o valor agregado que nosso hospital tem em comparação com muitas realidades de saúde na região. ”

O vice-presidente do Technoprop também estava animado. “Recebemos muito mais do que demos – comentou Cristiano Kripa – mas se 159 mil pessoas são vacinadas no posto de vacinação devemos isso aos verdadeiros heróis: médicos, enfermeiras, policiais, prefeitos, instituições e todos os voluntários que sempre acolhem pacientes com dedicação e paciência com um sorriso. Essa experiência é a melhor. Nos meus 30 anos de trabalho na Technoprop. Conheci 430 pessoas excepcionais que me fizeram descobrir muitos valores … somos nós que agradecemos a todos. ”

No final da noite, a notícia foi passada ao parceiro Samuele Baio, que na última primavera contratou a Covid 19 com sua esposa Marjlena e ainda não se recuperou totalmente.

Novo parceiro Remo Sala

“Fomos internados no Departamento de Pneumologia Inca do Hospital Merritt. Tivemos momentos realmente horríveis, mas o cuidado e a humanidade dos profissionais de saúde foram louváveis. Houve momentos em que ninguém sabia o que seria. Sucesso. Depois de um mês e meio da internação, aos poucos fomos nos recuperando e fomos levando a gente para o centro de reabilitação … Foi muito difícil mas saímos e achamos que alguém de lá nos ajudou ”.

Cristiano Crippa e Stefano Crespi com suas esposas

Os presentes expressaram seu amor ao casal Kazatinovo com calorosos aplausos.

De particular importância é a promessa de ser lúdico, em colaboração com Rotary Colli Briantei, agendada para 13 de janeiro, no restaurante Pierino di Penati em Viganò, quando o “Milano Ventilatore Meccanico”, o respirador desenvolvido em tempo recorde durante a pandemia, em Os Laboratórios Elemaster em Lomagna e o Prêmio Nobel participaram de sua investigação. Os convidados e palestrantes da noite são o Dr. Cristiano Galbiati, Professor de Física da Universidade de Princeton nos Estados Unidos e membro do Rotary Club Merate Luca Ceppi da Equipe Elemaster.

Da esquerda para a direita Giulio Alvarano, Alessandro Danza, Presidente do Rotary Pierluigi Magni e Lorenzo Bellamati