Covid Messina. o professor. Capote: “Ciência gera conhecimento e ignorância de opinião” – Tempo Stretto

Conferência no Castelo de Saúde de Mandalari

Uma lição magistral cheia de alimento para reflexão e conteúdo sobreA vida aventureira de um farmacêutico comum: 50 anos (1971-2021) de avanços em terapias medicamentosas, de úlceras estomacais a Covid-19Professor Achille Patrizio Capote, Professor Emérito de Farmacologia da Universidade de Messina em Estudos da Rádio Camelot no Centro de Saúde Mandalari.

O evento promovido pelo Dr. O Adv. Matteo Alon, Presidente do Camelot Day Center em colaboração com o Observatório de Antropologia Evolutiva e Cognitiva Archetipi e Territorio, conduziu-o no rádio. Silvana Paratur que destacou a importância da ciência e do progresso na área farmacêutica.

Qualificação do Dr. Marco Zira é diretor da Unidade de Gestão de Saúde Mental da Universidade da Califórnia em Messina North Asp, em Messina, que lembrou o papel que o professor desempenhou ao longo dos anos. Caputi na Universidade de Messina e na Faculdade de Farmácia. São invocadas anedotas sobre a estabilidade do aluno e a capacidade do Emérito de Farmacologia de estabelecer uma escola e de profissionais que se firmaram em fatos importantes do mundo.

Para enviar saudações em nome do Gabinete de Emergência de Messina Covid, a Dra. Alicia Conte interveio e centrou-se no compromisso do Gabinete com a proteção do direito à saúde dos cidadãos, destacando os encontros de formação promovidos nos internatos de Messina com o objetivo de fornecer informações corretas para ganhar confiança na ciência .

estrada, estrada d. Caputi, que deixa marcas indeléveis no campo do conhecimento, uma das últimas faculdades de medicina da atualidade, é o que foi fortemente confirmado pelo neurologista Giuseppe Minto. Quem teve o privilégio de o conhecer tornou-se – como concluiu o chefe do Observatório Archetipi e Territorio – guardião de um património cultural de enorme importância científica e humana.

Após a intervenção do Dr. Matthew Alon, responsável pelo Camelot Day Center, explicou como a Camelot Radio visa criar um ambiente animado e ativo, proporcionando informações reais e autênticas com convidados e profissionais qualificados. Alon acrescentou que o momento histórico atual é caracterizado pelo medo, dúvida, confiança, medo e terror e é necessário garantir o conhecimento e a consciência adequados para conter o que está acontecendo a nível emocional.

Intensificação da palestra por a. Achille Patrizio Caputi, que traçou a jornada histórica dos avanços científicos da farmacologia nos últimos 50 anos. A curiosidade desencadeou uma reconstituição de sua carreira, que começou na Universidade de Nápoles: a vida começou nos livros didáticos. disse Hipócrates, professor. Capote diz que existem apenas duas coisas: ciência e opinião. A ciência gera conhecimento e opinião gera ignorância. E essa frase exata, confirmada pelo professor emérito de farmacologia, foi o guia de sua vida: uma jornada que partiu da comparação de dados porque só gera conhecimento. O exame do genoma humano está em andamento e repete os estágios da atual pandemia que começou no final de 2019, quando um vírus desconhecido e altamente contagioso surgiu na China, causando pneumonia grave em humanos que requerem cuidados intensivos. Aspectos das vacinas foram identificados e variantes do vírus explicadas.