Está sendo falado na universidade – UniboMagazine

Encontro organizado pela Universidade de Bolonha, em cooperação com a Fundação Konrad Adenauer, para promover o conhecimento das linhas de investigação conduzidas por cientistas da Ucrânia que actualmente desenvolvem actividades de estudo e investigação em Itália

irá tomar lugar Terça-feira, 28 de novembro, às 15hno Salão Manfredi, Academia de Ciências (Via Zamboni, 31 – Bolonha), reunião “O valor da ciência nas relações ucraniano-italianas“Organizado pela Alma Mater em cooperação com a Fundação Konrad-Adenauer, para fortalecer a presença de cientistas ucranianos na Itália e lançar as bases para futuros intercâmbios.

A cooperação científica entre investigadores de diferentes regiões do mundo e com origens heterogéneas é, de facto, de fundamental importância para o desenvolvimento dos países em causa e das instituições a que pertencem esses investigadores. Este tipo de sinergia representa uma alavanca poderosa para o crescimento cultural, a inovação tecnológica e o progresso social e económico, e torna-se ainda mais importante em tempos de crise.

A colaboração com investigadores ucranianos permite-nos ligar diferentes perspetivas culturais E lançar as bases para futuros intercâmbios: construir relações pessoais e profissionais entre investigadores ucranianos e os seus homólogos italianos pode abrir caminho para futuras parcerias e levar a projetos conjuntos, partilha de recursos e acesso a financiamento internacional, em benefício de ambos os países. . Ao mesmo tempo, este encontro visa formarOportunidades para investigadores provenientes da Ucrânia e atualmente integrados em diversas comunidades académicas italianas Para compartilhar experiências e conhecimentos entre si, para apoiá-los, às suas comunidades acadêmicas locais e a toda a rede universitária ucraniana.