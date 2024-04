Música e/é Ciência: Sons e Histórias do Universo

“Música é/é ciência” é uma Festival Estudantil Onde, seguindo um fio condutor específico, todos os anos – através de concertos, seminários e workshops – se realiza Relações entre ciência e músicanum esforço para promover o desenvolvimento de um pensamento transversal e interdisciplinar.

O festival é organizado Necessário – resultadoCoro de estudantes da Universidade de Pádua Nasceu em 2015 no Departamento de Matemática “Tulio Levi Civita”, que hoje conta com mais de 40 vocalistas de diversos cursos da Universidade.

Esta sexta edição do festival é dedicada a este tema “Sons e histórias do universo” Pretende explorar as ligações profundas entre a música e o espaço, tendo a acessibilidade e a contaminação positiva do conhecimento como estrela-guia.

Todas as conferências são itens alternativos Publicação científica/musical Em momentos show musical Ele vive.

Mais dois Momentos de laboratório Aberto a todos os alunos mediante inscrição, este ano há também produção e pré-estréia do filme a Conteúdo audiovisual Isso é incrível Educação e entretenimento De natureza científica.

O festival abre em 22 de abril Com apresentação em conferênciaDo piano ao universo: uma viagem com música até os confins do universo“, editado por Simone Iovinetticomunicador científico especializado em astrofísica, abriu com um discurso que proferiu Necessário – resultado (Teatro Rosanti, 18h45).

“Musica e/è Scienza” decorre durante todo o mês de maio.

Para informações sobre os workshops e inscrição, envie um email para [email protected].

Programa do festival