Sensibilidade, a “temporada sem fim” está chegando. Hoje é possível intervir com terapias direcionadas

Todos os anos, a época dos espirros começa um pouco mais cedo: as alterações climáticas estão a antecipar e até a prolongar os meses difíceis para quem sofre de alergias. Com o As temperaturas estão subindo constantemente As flores desabrocham cedo e o efeito estufa aumenta a produção Vacina Assim, nos últimos 30 anos, estimou-se que Temporada de alergia é sim Durou em média cerca de vinte dias. Mais vinte dias de coriza e espirros

Um grupo cada vez maior de pessoas: na Europa espalhou-se

Rinite alérgica É cerca de 23 por cento, enquanto as estimativas em Itália variam entre

16 e 25 por cento, mas como ele explica Giorgio Walter Canonica Para a comunidade

Instituto Italiano de Alergia, Asma e Imunologia Clínica (SIAAIC) «De acordo com

expectativas, Entre 35 e 40 por cento da população italiana sofrerá com isso

Rinite alérgica até 2030».

Chamado de estudiosos É também por isso que um grupo de cientistas no início de Abril

De todo o mundo assinaram um apelo, publicado na revista Frontiers in Science, para mitigar o impacto das alterações climáticas nas doenças com componente imunitário: “O aquecimento global está a alterar a exposição, ou seja, o conjunto de factores ambientais aos quais estamos sujeitos. expor. A maior incidência Eventos climáticos extremos Colocar O sistema imunológico está sob estresseA poluição e o aumento do pólen têm maior probabilidade de alterar a barreira de defesa da pele e das membranas mucosas, e a perda de biodiversidade e a diminuição da exposição aos germes devido ao estilo de vida actual alteram o equilíbrio do sistema imunitário: o resultado é Aumento do risco de alergias, doenças autoimunes e tumores», escrevem os especialistas.

Mitigação da poluição A saída deste clima louco, que coloca em risco a saúde humana, deveria ser "um esforço global para resolver este problema".o Mitigação da poluição E adaptar-se às novas condições do planeta", escreveram representantes das principais sociedades científicas de alergia do mundo no último documento. Certamente não é uma tarefa trivial, e como Canonica explicou durante uma reunião dedicada às alergias respiratórias na Assosalute, a associação nacional. para os medicamentos de automedicação que fazem parte da Federchimica, "deve-se "Enfrentar a primavera com os dedos cruzados: Se esta tendência continuar, também graças aos níveis de poluição atmosférica, será uma estação que terá um grande impacto sobre quem tem alergias ."

Temporada perpétua Uma temporada que para muitos se tornou quase permanente: comProlongando os meses de vacinação Devido às altas temperaturas médias, pessoas com alergias Mural Por exemplo, hoje ele lida com sintomas De fevereiro a novembro. Mas o aumento do pólen devido às alterações climáticas é apenas parte do problema, porque muitos factores contribuem para o aumento do desconforto em quem sofre de alergias e para o aumento do número de pacientes, como especifica Canonica: “As alergias não são hereditárias. Você herda uma predisposição para desenvolvê-los. O problema é que o mundo em que vivemos parece concebido para nos tornar alérgicos: hoje sabemos que o primeiro passo para as alergias éMudando barreiras que nos protegem do contato com o exterior e, de fato, com a pele e o epitélio (tecido de revestimento, Sr. Dr.) do sistema digestivo. Poluentes de todos os tipos aos quais estamos expostos, Da poluição atmosférica aos microplásticosTambém danifica o epitélio e as mucosas e facilita a entrada de alérgenos no organismo, facilitando o desenvolvimento de reações alérgicas. Entre outras coisas, quanto mais poluição existe, mais ela aumenta Danos às membranas mucosas Torna-se importante, o que também contribui para aumentar a resposta imunológica anormal que leva aos sintomas alérgicos.

O papel da comida «Não basta: mesmo uma dieta incorrecta (por exemplo a dieta "ocidental", cada vez mais difundida e que se desvia da dieta mediterrânica através da utilização extensiva de alimentos industrialmente processados, Sr. Dr.), altere a configuração Flora bacteriana intestinal Ajusta as mucosas do aparelho digestivo e neste caso também é preferível Passagem de alérgenos E uma aparição Resposta imunológica anormal. Pode acontecer até com pessoas mais velhas: O aparecimento da rinite alérgica pode ocorrer mesmo aos setenta anos É bom perceber isso para não subestimarmos os sintomas e chegarmos ao diagnóstico correto. O ambiente que nos rodeia mudou muito e agora qualquer altura é uma boa altura para desenvolver alergias", continua Canonica. "Desde o fim da pandemia, houve uma explosão de alergias respiratórias, especialmente entre jovens e crianças, mas também. em adultos: durante muito tempo a máscara teve efeito protetor contra inalação de pólen, alérgenos, vírus e poluentes."

Troianos Como se não bastasse, parece que o pólen pode causar sintomas mesmo em quem não sofre de alergias, ligando-se a partículas de poluição: isto foi comprovado há algum tempo por uma investigação realizada pelo Instituto Max Planck em Mainz, Alemanha, que observou que O pólen pode atuar como veículo para o transporte de ozônio, dióxido de nitrogênio e partículas Que são assim transportados e liberados profundamente nos brônquios. “O pólen de áreas poluídas está coberto de substâncias nocivas que alteram seu conteúdo alergênico e podem potencializar seu efeito, causando reações alérgicas mais facilmente nas pessoas”, comenta Mario Di Gioacchino, presidente da Siaaic. “Os óxidos de nitrogênio e o ozônio, em altas concentrações, alteram os componentes proteicos do pólen a ponto de causar rinite e tosse mesmo em quem não sofre de alergias: alguns pólens, por exemplo os encontrados nas gramíneas, levam aHiperatividade dos receptores celulares O que faz com que o seu sistema imunológico reaja, independentemente de você ter alergia ou não.” possível Onde o ar esteja limpo e talvez tirar novamente a máscara quando tivermos que ficar muito tempo onde a poluição é quase “tangível”.

Boletins Quem ele realmente é Uma pessoa com alergia pode tomar precauções específicas, por exemplo, revisando os boletins polínicos atualizados: o serviço é oferecido em muitas regiões, caso contrário você pode consultar o site www.pollinieallergia.net da Rede de Monitoramento Atmosférico da Associação de Alergistas e Imunologistas Regionais e Hospitais Italianos. Preste atenção também ao clima, pois quando eles estiverem lá Tempestades ou chuva forte com relâmpagos podem quebrar o pólen e penetrar mais profundamente nas vias aéreasdar Sintomas mais graves.

Análises moleculares Porém, a primeira regra é tratar-se bem após receber o diagnóstico correto. "Muitos ainda subestimam a importância dos sintomas e a importância de uma avaliação abrangente Não é mais o caso de simples testes de alergia na pele serem realizados", confirma Canonica. «Hoje, através de uma amostra de sangue e testes moleculares não invasivos, pouco menos de 300 antígenos podem ser analisados ​​e detectados Sensibilidade cruzada (Por exemplo, quando uma alergia ao pólen está ligada a uma alergia alimentar porque o pólen e os alimentos partilham moléculas semelhantes, Sr. Dr.), que dá indicações mais precisas para se proteger do aparecimento de sintomas, mas acima de tudo tem a possibilidade de desenharA imunoterapia específica para antígeno causa mais desconforto do que todas as outras.