Todos nós gostamos de viver em um ambiente limpo e saudável. É igualmente importante para todos nós mantermos uma higiene constante e neutralizar a formação de odores desagradáveis.

É muito importante cuidar da limpeza de todas as partes do corpo, usando produtos e métodos adequados. Hoje queremos falar sobre higiene íntima e ver juntos como nos comportamos e com que frequência o fazemos.

Alguns duvidam: nem todo mundo sabe, mas aqui está a frequência com que um bidê deve ser feito de acordo com a ciência.

O equilíbrio certo também está na higiene

A higiene pessoal é considerada por muitos um tema delicado e que deve ser evitado, mas na verdade é muito importante confrontá-la com os conhecimentos corretos que a ciência nos dá. Muitas pessoas pensam que quanto mais lavando por dia, melhor, mas isso não é verdade. Este é um conceito errôneo e prejudicial, pois a escovação excessiva também pode prejudicar a pele.

Nossa pele hospeda um complexo microbiotaEles são a flora bacteriana que nos protegem das bactérias nocivas e devem ser preservados. Se lavarmos com muita frequência ou usarmos detergentes muito agressivos, podemos estragar essa importante tela de proteção.

Assim como na pele de todo o corpo, e nas áreas íntimas também no homem e na mulher, existem esses germes que devem ser preservados. Por estes motivos, é importante lavar conforme necessário, sem exagerar, nem com muita frequência nem muito raramente. Agora veremos quando é importante lavar.

Nem todo mundo sabe ainda, aqui está a frequência com que um bidê deve ser feito de acordo com a ciência

Obviamente, é essencial que todos se lavem depois de ir ao banheiro para remover os resíduos.

No que diz respeito à limpeza íntima feminina, é importante retirar as secreções sem afetar a flora bacteriana, o que é muito importante para a saúde. Os especialistas também recomendam higiene pessoal antes e depois de cada relação sexual para prevenir infecções do trato urinário, como cistite.

Para prevenir a cistite e a candidíase, é importante uma higiene adequada, utilizando produtos específicos e com pH adequado. É sempre aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde aos primeiros sinais de problemas.

É preciso lembrar que é sempre necessário tomar banho com movimentos que vão dos órgãos genitais em direção ao ânus, a fim de evitar a passagem de bactérias fecais para as áreas mais sensíveis.

Juntando essas informações, podemos concluir que é importante lavá-las sempre que acharmos necessário, sem exagerar.

aprofundar

Neste artigo, vimos quantas vezes você deve tomar banho de acordo com a ciência.