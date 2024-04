O aquecimento global está enfraquecendo a circulação do Oceano Atlântico Sul

A interrupção da Corrente do Atlântico Sul pode abrir um cenário de gelo no Hemisfério Norte

o Mudanças ambientais De origem humana ao redor da Antártida Contribui para o aumento do nível do mar No Atlântico Norte. Fato que levaria ao colapso da Circulação do Atlântico Sul (Amoc), com o efeito de enviar o planeta para uma potencial glaciação. Isto é confirmado por um estudo publicado na revista Ciências naturais da terraO estudo foi conduzido por cientistas da Escola Rosenstiel de Ciências Marinhas, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Miami e do Laboratório Atlântico e Meteorológico da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. A equipe, liderada por Thiago Bello, analisou dados hidrográficos de águas profundas coletados em programas de monitoramento de atracação coletados ao longo de duas décadas. A pesquisa revelou que a circulação meridional no Oceano Atlântico enfraqueceu cerca de 12% nos últimos 20 anos.

“Embora as regiões do Ártico e do Atlântico estudadas estejam separadas por dezenas de milhares de quilómetros – os nossos resultados reforçam a ideia de que mesmo as áreas mais remotas dos oceanos do mundo são vulneráveis ​​às alterações climáticas associadas à atividade humana”, diz Bello. “As áreas afetadas por este aquecimento estendem-se por milhares de quilómetros – sublinha William Jones, coautor do artigo – em profundidades de 4.000 e 6.000 metros. Como resultado, há um aumento significativo no conteúdo de calor do oceano abissal. o que contribui para o aumento do nível do mar local devido à expansão térmica da água.” “Nossa análise observacional confirma o que os modelos numéricos previam: a atividade humana provavelmente forçará mudanças na circulação de todo o oceano”, conclui Bello.

Como parte do projeto DeepT (Análise Inovadora de Temperatura Profunda e Abissal de um Instrumento Montado no Fundo), a equipe de pesquisa analisou dados de vários programas de monitoramento para estudar mudanças ao longo do tempo em uma massa fria, densa e profunda localizada em profundidades superiores a 4.000 metros. metros abaixo da superfície do oceano que flui para o norte a partir do Oceano Antártico e atinge outras partes do mundo, como o Oceano Atlântico Norte. Essas dinâmicas fazem parte do fenômeno conhecido como Circulação do Oceano Atlântico (Amoc), um sistema tridimensional de correntes oceânicas que contribui para a distribuição de calor, nutrientes e carbono no oceano. Quando o gelo marinho se forma, liberta sal, o que aumenta a densidade da água circundante, que tende então a afundar, criando uma camada mais fria e densa que se estende para norte. Durante o século XXI, observou-se uma redistribuição das temperaturas, sendo mais frias nas altas latitudes e mais amenas nas profundezas dos oceanos..

Em suma, o aquecimento global está a minar as trocas de calor entre as correntes oceânicas, o que poderá ter efeitos devastadores. Os mares estão cheios de água doce resultante do derretimento do gelo da Antártida. Na Europa, as temperaturas cairão significativamente, abrindo caminho para cenários de gelo para todo o Hemisfério Norte. Agora que a perda comercial é igual a 12%, resta entender se esse processo agora é irreversível ou não.