Mulheres na ciência | Puglia: Programação melhor para meninas em 11 escolas que trouxeram meninas para disciplinas de ciência e tecnologia – Puglia Life – jornal online regional

Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência

Puglia: Em 11 escolas, as meninas estão programando melhor isso, trazendo-as para disciplinas STEM

No ano letivo 2023/2024, através de aulas presenciais e métodos eletrónicos,

Os clubes foram iniciados na Puglia em 11 escolas envolvendo 255 meninas da região

Em toda a Itália existem 140 clubes com 2.800 meninas

Nos primeiros dez anos, o projeto Officina Futuro Fondazione W-Group contou com mais de 13 mil alunos de 436 escolas distribuídas em 19 regiões.

É o maior projeto escolar de criatividade digital contra a disparidade de género em Itália

Bari, 9 de fevereiro de 2024 – A disparidade de género nas competências digitais em Itália continua a ser um dos principais obstáculos à participação das mulheres no mundo do trabalho. À medida que as empresas procuram cada vez mais profissionais com competências técnicas e digitais, Percentagem de mulheres profissionais de TIC em Itália, De acordo com o Índice de Economia e Sociedade Digital (DESI) da Comissão Europeia, Está estagnado em 16%. Em comparação com a média da UE de 19%. Sem considerar que no segundo trimestre de 2023, Taxa de emprego feminino Entre 15 e 64 anos 52,6%. Simplificando, apenas uma em cada duas mulheres na Itália trabalha.

Destes edifícios As meninas programam melhor, Uma iniciativa da Officina Futuro Fondazione W-Group, Lançou um curso de empreendedorismo digital pelo décimo ano consecutivo para aproximar as estudantes das carreiras tecnológicas e STEM.

A resposta foi forte Apúlia: Existem 11 escolas As escolas secundárias de primeiro e segundo nível da área que aderiram, o que inclui aproximadamente 255 meninas no total.

Costanza Turrini, criadora e diretora de Girls Code it Better, Ele declarou: “Nestes dez anos tivemos apenas um objetivo: eliminar a crença entre as alunas de que não são adequadas para disciplinas STEM e, portanto, não estão qualificadas para trabalhar nesta área. A nossa missão deve ser mostrar a estes estudantes de elevado desempenho o potencial dos recursos digitais, claro, mas também o seu próprio potencial. Não só são plenamente capazes de o gerir, como também podem ser ferramentas de libertação ao longo dos caminhos que decidirem seguir no seu futuro.

Uma lista de clubes ativos na Puglia pode ser encontrada aqui conexão.

Fundação Officina Futuro Grupo W | Garotas codificam melhor

A Officina Futuro é um projeto do W Group, grupo atuante no setor de recursos humanos liderado por Federico Vioni.

O Girls Code it Better, apoiado por sua fundação, permite que os alunos vivenciem caminhos digitais e criativos em primeira mão, por meio de projetos em escolas de ensino fundamental e médio. Na verdade, os alunos ficam imersos numa metodologia de ensino estimulante e inovadora em prol de um planeamento eficaz que seja capaz de orientá-los de forma informada.

No O clube Atividades extracurriculares gratuitas à tarde em escolas secundárias (45 horas) e secundárias (35 horas), 20 meninas lideradas por um formador de professores, um professor escolar e um criador treinado, uma personagem com habilidades artísticas confronta um tema e desenvolve um projeto que envolve o desenvolvimento de um campo técnico eficaz escolhido entre os painéis Eletrônicos e de automação; Design, modelagem e impressão 3D; Web design e desenvolvimento web; Programação de aplicativos e jogos; Realidade virtual e aumentada; Indústria de vídeo.