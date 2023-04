Alberto Diaspro e Rhea Berg no Podcast Arttribune

Ciência e arqueologia estão no centro do mais recente Podcast da Arttribune, com diálogos entre Alberto Diaspro e Ria Berg. Isso é o que eles falaram

Nesta voz está um precioso encontro com o mundo Albert Jasper e arqueólogo Rhea Berg. A entrevista foi postada no Ao mesmo tempo para Mariantonita Firmanio podcast feito para Artrebones.

Ouça “Alberto Diaspro e Ria Berg – Editado Simultaneamente por Mariantonietta Firmani” no Spreaker.

Alberto Gaspero e Ria Berg para o podcast ARTRIBUNE

Alberto Diaspero e Rhea Berg Proporciona-nos um encontro extraordinário entre a história e a ciência, entre o homem e a natureza. Falam-nos do dever da beleza e da garantia da autonomia cognitiva, até mesmo da sinestesia de todos os sentidos. A pesquisa científica e a pesquisa arqueológica são dois processos cognitivos sem fim. A pesquisa básica expande o encantamento e preconiza a aquisição de conhecimentos essenciais para toda a humanidade, até mesmo para superar noções preconcebidas. Os romanos produziram coisas modulares, sempre multifuncionais, cheias de afeto e memórias. Física básica e arqueologia, em diferentes escalas de tempo, estudando o passado para ler o futuro e muito mais.

Quem são Alberto Diaspero e Rhea Berg

Albert Jasper Ele é o Diretor de Pesquisa da Linha de Nanoscopia e do Nikon Imaging Center do IIT (Instituto Italiano de Tecnologia em Gênova). Professor titular da Universidade de Gênova e membro da Academia de Ciências e Letras da Ligúria, seu grupo de pesquisa no IIT é líder mundial em nanoscopia óptica e biofísica em nanoescala. É autor de mais de 400 artigos em revistas internacionais e 6 livros com mais de 17.000 citações, e é autor da coluna “Ciência” todas as segundas-feiras no República de Gênova. Publicado em 2020 O que os olhos não veemUma história recente de pesquisa e microscopia. Entre os eventos internacionais organizados estão: simpósios “Common Science” no Palácio Ducal, exposição “Pop Microscopy” no Museu de História Natural de Gênova e nos EUA, e muitos outros. Participou do Camogli Communication Festival, e desde 2016 é Presidente do Conselho Científico do Genoa Science Festival. Ele recebeu prêmios por suas contribuições para a educação científica, incluindo o Prêmio Emily M. Gray da Sociedade Biofísica de 2014 e o Prêmio de Comunicação Científica da Sociedade Física Italiana de 2019. Em 2022, ele recebeu o Prêmio Gregorio Weber de Excelência em Pesquisa de Luminescência.

Rhea Berg Ela é professora de Arqueologia Clássica na Universidade de Helsinque e diretora do Instituto Romano-Finlandês e da Academia Finlandesa de Estudos Clássicos e Humanos em Roma, onde ocupou vários cargos desde 2001. Ela é conhecida internacionalmente por sua pesquisa sobre Pompéia , sobre a Mulher na Antiguidade e sobreinstrumento doméstico Do Mundo Romano: Delineando as Origens e Críticas da Relação entre o Homem e a Natureza no Mundo Ocidental, Analisando a Evolução na Época Imperial, da Vila à Cidade, à Antiguidade Tardia, e Investigando esta Relação no Ambiente Construído, em Arte e Literatura, no Sentido Pessoal e Experiencial, no Sentido Social e Ético E no Filosófico. Em seguida, analisa o contexto e a função dos objetos do cotidiano e seus significados culturais, ou seja, conexões com gênero e raça. Ele estuda as casas de Pompéia e Ostia, a relação entre interior e exterior, jardins, decorações pictóricas e escultóricas e ornamentos de instrumentos. Ele publicou muitos artigos em revistas científicas e vários volumes deles cortesã romana. Reflexões Arqueológicas do Topos Literário2018; religião concreta. A importância das práticas locais de adoração2021. Erma dl Bretschneider está imprimindo uma monografia abrangente sobre “mundus muliebris”, pesquisa que começou com uma dissertação de doutorado em estudos clássicos na Universidade de Helsinque em 2010.

