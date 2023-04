Que bacon é recomendado para pessoas com colesterol alto: diga aos especialistas

Pessoas com colesterol alto devem evitar certas carnes processadas. Alguns, no entanto, foram concedidos.

quem tem Rico em gordura Eles devem, inevitavelmente, evitar comer certos alimentos. No entanto, existem tipos de presunto seco que pode ser concedido. E um em particular.

Colesterol bom e colesterol ruim

Dentro de nossos corpos existem substâncias absolutamente necessárias para o bom funcionamento.

Um deles, especificamente, colesterol que desempenha um papel importante Síntese de alguns hormônios Baseado em Vitamina D. Além disso, é um componente das membranas celulares.

Também devemos ter em mente que existem Dois tipos de lipoproteínas. Então existem aqueles em baixa densidadeabreviado como LDL, e aqueles para Alta densidadeO HDL também.

o lipoproteínas Do primeiro tipo mencionado são aqueles que formam colesterol ruimPorque eles carregam o excesso de colesterol do fígado para as artérias. A segunda é que bomque pode proteger o coração e os vasos sanguíneos.

por esta razão , colesterol pode ser monitorado através Análise de sangueE, consequentemente, com retirada.

Existem muitas causas contribuintes que podem levar nossos corpos aColesterol alto.

Na primeira aula, pessoas com sobrepeso Eles são definitivamente mais propensos a esse distúrbio. Mas, novamente, as razões também com certeza dieta desbalanceadaneste caso, é rico em gordura fumar E Estilo de vida sedentário excessivo.

Então se você tem nível de colesterol alto É necessário marcar uma consulta com um Dietista O que pode indicar a dieta certa a seguir para melhorar a situação.

Você pode comer carne curada

Em geral, recomenda-se um consumo maior fruta Baseado em vegetaiseu cereale mais.

Além do mais, você também faz isso com frequência Atividade física pode ajudar produção de colesterol bom.

Em vez disso, geralmente é uma questão de evitar ou limitar gordura animalo Óleos vegetais saturadoso desperdícioo leite puroo bebidas alcoólicas e alimentos que o contenham açúcares simples.

mas eu carne curadaÀs vezes, você pode ter dúvidas e não saber exatamente se pode tomá-lo quando estiver com colesterol alto.

Naturalmente, as carnes processadas que os apresentam devem ser excluídas muita gordura como por exemplo, mortadela e a costeletas.

No entanto, felizmente, também existem muitos tipos menores que podem ser consumidos.

Podemos citar, a esse respeito, Bresaola Que é pobre em gordura e gordura saturada. Na verdade, muitas vezes, também é escolhido por quem quer seguir uma dieta de emagrecimento.

Outra opção interessante nesse sentido é Peito de peru grelhadoÉ caracterizada por baixo teor de gordura.

o carne de porco crua É permitido, desde que se dê ao trabalho de retirar a gordura dos filés.

até o carne de porco cozidaNa verdade, pode ser incluído na dieta de uma pessoa com colesterol alto. Mas você precisa especificar que deve ser de melhor qualidade Não deve conter Glutamato monossódico Ei Polifosfato.