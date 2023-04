2023 Sétima Edição do Prêmio Seneca: Filosofia como ciência para viver

Estão em curso os preparativos para a sétima edição de 2023 do Prêmio da Academia Internacional de Literatura Contemporânea “Lucius Annaeus Seneca”, organizado pela Academia de Artes e Ciências Filosóficas – ASF – em Bari. Prazo para apresentação de trabalhos em competição: 31 de maio de 2023 Prêmio de Gala: 4 de outubro no estábulo do castelo normando-suábio de Sannicandro di Bari.

Academia

Agora também conhecida internacionalmente por suas muitas atividades culturais de alto nível, a Academia é composta por intelectuais e professores de várias universidades e estudiosos de várias origens que compartilham o valor ético e estético da arte e literatura contemporâneas, que se manifesta pelo uso de vários recursos criativos materiais. A alienação do saber e da participação social e cultural, e a preferência pela integração das linguagens expressivas da vida e da arte.

A Academia é uma organização sem fins lucrativos – sem contribuições públicas ou privadas – fundada oficialmente em 2021 com o objetivo de proteger e difundir a cultura no território nacional e no mundo, atiçando o amor e o culto à civilização italiana, divulgando e promovendo todas as formas de expressão nos campos científico, literário, filosófico, musical, paisagístico e artístico.

Para atingir os seus objetivos, integra escolas, universidades, bibliotecas, clubes e associações culturais. publica livros e publicações; Incentiva estudos, pesquisas, treinamentos e intercâmbios por meio da organização de eventos culturais, artísticos e científicos, seminários, conferências, conferências, discussões, experimentos, exposições, publicações de textos literários, humanos e científicos e atividades destinadas a aumentar e expandir a difusão da linguagem e arte.

Também incentiva os jovens a enveredar pelo caminho do desenvolvimento e da inovação, favorecendo e apoiando, em particular, os universitários na elaboração de teses de licenciatura científica, disponibilizando a competência profissional de especialistas do setor e atribuindo prémios e bolsas. Através de várias saídas criativas, conhecimento e participação.

Prêmio SENECA

Finalidade – O Prémio visa atingir o ambicioso objetivo, através de uma lupa virtual, da relação entre a literatura e os acontecimentos quotidianos, com especial referência aos aspetos humanos, e chamar a atenção e a sensibilidade de cada autor para os acontecimentos que perturbar a humanidade.

Porque Sêneca – «Não há conhecimento, por mais excelente e salutar que seja, que me daria felicidade se o aprendesse sozinho. Se a sabedoria tivesse sido concedida a mim com este grilhão, para mantê-la fechada em mim, recusando-se a publicá-la, eu a teria rejeitado.”

Estamos diante de um corpo de sabedoria, extraído de Seneca Epistulae morales ad Lucilium (Livro I, Epístola 6), um farol iluminando o palco da vida cotidiana em que cada homem se move, chamado a desempenhar seu papel. O desejo de Sêneca, embora formulado na primeira pessoa, é expresso em tom peremptório e parece claramente dirigido a toda a humanidade, evidenciando uma espécie de altruísmo moral, uma generosidade que fazia parte do estilo de vida do grande filósofo nascido em Córdoba por volta de 4 aC e falecido em Roma em 65. A sabedoria, de fato, comparada ao conhecimento, expressa valores intelectuais, espirituais e morais tão vibrantes, que o legado que Sêneca afirma querer compartilhar com seu próximo transcende a percepção e a compreensão das verdades e eleva o faculdades transcendentes de cada ser humano. A sabedoria, portanto, é elevada à categoria de talento, traço de espírito que alimentou a vida e as múltiplas atividades de Sêneca, sem dúvida um dos homens de cultura mais versáteis da época imperial.

O fato de uma figura de tal estatura ter sido adotada pela Academia de Artes e Ciências Filosóficas de Bari como ponto de referência para um prêmio literário não é apenas uma intuição idealista, mas também uma aceitação significativa do conjunto de valores atribuídos a ele.

A quem se destina – A participação no prémio é extensível a todos os autores de qualquer nacionalidade que pretendam concorrer com poemas, contos, peças de teatro, artigos de revistas, livros publicados de poesia, ficção e não-ficção. Nas seções de Poesia e Ficção, estudantes universitários e do ensino médio podem participar gratuitamente.

Notícias e patrocinadores – Para esta sétima edição, o Seneca, pela experiência adquirida ao longo dos anos, ganha uma nova dimensão e propõe alterações fundamentais, promovendo uma renovação que tende a solidificar a sua imagem. Entre as inovações previstas estão a criação de novos departamentos e a nomeação de novos membros do comitê. A cada ano, o prêmio registra a participação de ilustres convidados e concorrentes de toda a Itália e do exterior. Consolidou-se entre os grandes eventos internacionais graças à cobertura mediática e à excelente organização realizada por uma equipa de profissionais.

Vários órgãos institucionais importantes confirmaram seu patrocínio em sessões anteriores: o Parlamento Europeu, a Presidência do Conselho de Ministros, o Senado da República, a Câmara dos Deputados, o Ministério da Cultura e a Universidade “Aldo Moro di Bari”. , a Universidade de Foggia, a Presidência do Conselho Regional da Puglia, o Departamento de Cultura do Município de Bari e o Município de Sanicandro di Bari.

“Seções” – São esperadas onze seções, todas com tema livre.

Categoria adulta: (a) um poema. (b) uma coleção de poemas (coleção inédita); (c) narração (história); (D) Uma cena curta: um texto teatral. (f) um artigo de notícias. (g) O livro de poesia publicado. (H) Um livro de ficção publicado. (l) Publicação de livro de não ficção (s) Seção externa: um poema.

Categoria estudantil: Poesia (S) e (Qusay) (conto).

Além disso, espera-se um Prêmio Especial Epistulae Morales: Ensaio sobre um Tema Proposto, uma Meditação Filosófica sobre a frase de Sêneca “Seja um servo do conhecimento, se você realmente quer ser livre”.

Todos os artigos serão submetidos anonimamente à avaliação dos membros da comissão nomeada pelo Senado Académico: mais de trinta personalidades e defensores do mundo da cultura, da informação e da formação académica e universitária.

Prémios Lifetime Achievement – Serão também atribuídos três prémios Lifetime Achievement, desde a primeira edição, a personalidades que se tenham destacado de forma particular nas áreas literária (Bronze Séneca), social (Prémio Auriga) e informação (Prémio Minerva). Não se espera que acadêmicos honorários sejam nomeados.

Prazo e Envio de Trabalhos – O prazo para envio de trabalhos é 31 de maio de 2023. Os trabalhos devem ser enviados para a Secretaria do Prêmio através do e-mail [email protected]

Cerimônia de premiação – Por fim, a cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de outubro de 2023, no prestigioso local do estábulo do castelo normando-suábio de Sannicandro dei Bari. Uma oportunidade de divulgar e valorizar a cultura na presença de personalidades conhecidas do mundo do entretenimento, do conhecimento e das administrações locais.

Para consultar o edital e mais detalhes sobre o Prêmio Seneca, consulte o site www.accademia-asf.it