PAPEL HIGIÊNICO CUIDADO: São tóxicos e devem ser descartados imediatamente. prejudicial à saúde

Usar papel higiênico para higienizar partes íntimas após as necessidades pode apresentar alguns riscos dos quais nem todos estão cientes

Para esterilizar as zonas íntimas depois de ir à casa de banho, todos sabemos que a prática mais comum é utilizar papel higiênico. No entanto, o uso dessa ferramenta traz riscos e contraindicações que poucas pessoas conhecem. Em primeiro lugar, há a questão do impacto ambiental da produção e descarte do papel higiênico.

Alguns estudos recentes nos dizem que isso leva a um alto consumo de água e energia, bem como a emissão de gases de efeito estufa, e seu descarte polui a terra. Isso é obviamente prejudicial à saúde de uma pessoa e deve ser adicionado ao fato de que o papel higiênico pode causar irritação e infecção no nível íntimo. para dói a pele É a textura áspera e a presença de agentes químicos nocivos.

é claro que área genital É muito sensível e o uso indevido de papel higiênico causará coceira e inflamação, além de limitar o fluxo correto de sangue na região pélvica. É necessário agir com delicadeza na região anal porque as hemorróidas são conhecidas por serem um perigo.

Marcas de papel higiênico a serem evitadas

Em geral, o uso de papel higiênico não traz sérios riscos à saúde, mas ainda pode causar desconforto e trazer consequências negativas. Existem maneiras de evitar tudo isso e a primeira é usar certos produtos Alta qualidadeSem produtos químicos potencialmente nocivos.

Alguém Marcas Registradas Pode conter materiais como celulose renovável e resinas fenólicas. Este último pode liberar formaldeído, que é um carcinógeno humano. No entanto, a maioria das marcas vendidas nas lojas são fiscalizadas pelas autoridades competentes e aprovadas, sem considerar que a quantidade dessas substâncias é muito baixa.

Obviamente, as alternativas são um bidê ou roupas íntimas laváveis. Alguns papéis higiênicos podem conter substâncias chamadas Extensão PFAS, que tem sido associado a alguns riscos à saúde. O PFAS é considerado uma ameaça potencial depois que alguns estudos alegaram possíveis danos ao fígado. No entanto, muitos países têm regulamentos que restringem o uso de PFAS.