Fé e razão: Foligno, sábado Realizou-se um “diálogo entre pensadores” com Mons. Stagliano e o matemático Odifreddi

No sábado, 22 de abril, às 18h30, na Sala Antonelli da Sala San Domenico in Foligno, o Reitor da Pontifícia Academia de Teologia, Mons. Antonio Stagliano, intervirá em um diálogo com o matemático Bergorgio Odefreddi, moderado por Mons. Domenico Sorrentino, Bispo de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno.

“Diálogo entre pensadores” é o título do evento, que será realizado neste ano no âmbito do 12º Festival de Ciência e Filosofia, dedicado ao tema “Ulisses do século 21. A ciência como ferramenta para enfrentar as crises globais”.

Muitas vezes, ao discutir fé e razão, assume-se que a fé está automaticamente do lado do religioso e a razão está automaticamente do lado do mundo. “Neste diálogo entre Antonio Stagliano e Piergiorgio Odifridi, não será um bispo e um matemático se enfrentando – explicam os organizadores – mas apenas duas pessoas pensantes. Seus argumentos, não seus papéis, determinarão qual fé e razão estão presentes. Acima de tudo, como e como os religiosos entendem a razão e vivem, e os estudiosos da fé.

Já estão reservados mais de 500 lugares no auditório, mas ainda será possível acompanhar a iniciativa na transmissão em direto através esse link.