Monkeypox, a primeira morte na Espanha e no Brasil: no país ibérico mais de 4 mil casos

Dos 3.750 espanhóis infetados de que se dispõe de informação, 120 foram hospitalizados (3,2%) e uma pessoa morreu, tornando-se a primeira vítima desta doença no país ibérico. A primeira morte também foi registrada no Brasil: trata-se de um homem de 41 anos de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que, segundo a mídia local, apresentava sérios problemas no sistema imunológico.