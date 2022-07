Genius, a série sobre o cientista de Einstein que não jogou dados com Deus

Lorde Kelvin Ele parece ter dito isso na esteira das primeiras dúvidas sobre a existência dos átomos:Não há mais nada para descobrir na física agora»Reprimindo os movimentos rebeldes de ardentes off-line, apelando apenas ao domínio das ações presentes.

Mas Albert Einstein Ele não era aliado. Nunca foi. Como se viesse de outro planeta e com teimosia juvenil, lutou muito zhuang Restringir o poder de um único pensamento monolítico, Por favor, dê as boas-vindas ao público com a urgência da unificação, não do progresso. Ele viveu em um mundo que, diferentemente da ciência convencional, rapidamente mudou de ideia, especialmente em relação ao conceito de liberdade e igualdade, e sofria de discriminação e limitação que não conseguia superar.

O gênio foi mais tarde Einstein. Muito tarde. Quando suas frases se tornam aforismos, suas frases recortadas surgem com pinceladas.

Antes que a língua inche em um cartaz justo e pare pular Dos comerciais como símbolo da diversidade e da loucura, vinham as trevas dos estudos e da memória lentos, a tediosa Alemanha, as catedrais da Itália, as brigas com o pai, as dores de cabeça das dívidas familiares, o lampejo de dúvida que atormentava qualquer tentativa de conformismo que se evaporava em como água quente, e só então, Aquela luz que a varinha da orquestra mundial devolveu Porque ele comandava grandes coisas antes de olhar para os violinos de pedra.

Walter Isaacson Na autobiografia do cientista ele fala de Einstein como um homem, a mente, o marido de várias esposas (incluindo a infeliz Melina Maric, a primeira mulher que estudou física na Politécnica de Zurique), um amante, um curioso. De seu livro, foi tirada a primeira série produzida pela National Geographic (agora disponível no Disney+) e dedicada a Albert Einstein: gênio. É o perfeito Geoffrey Rush (estrelado, discurso do rei) que personifica o mundo. Ao lado dele está Emily Watson (Waves of Destiny), por trás da câmera do primeiro episódio está Ron Howard (Cocoon, Apollo 13, A Beautiful Mind) que não economiza no ambiente em que a luz, que vem em lâminas de grandes janelas com vista para as salas de aula de madeira, viaja rápido para perfilar o mundo encantado Que fala do mistério do tempo e do espaço.

Einstein era acima de tudo um homem de sentimentos no sentido estrito de questionamento, coragem e, finalmente, contradição. Ele se dividiu entre figuras, Mozart e pintura em ardósia.

Dizem isso com roupas sempre sujas de giz, jaquetas de tweed, cabelos arrepiados que desafiam a gravidade todos os dias e pé elétrico na cabeça. Para seguir a raiz do plano divino euEle passou toda a sua vida à tona em uma religiosidade lutando por admirar a natureza herdada da mente.

Ele era um filho silencioso, descrito como diferente, que foi ridicularizado por sua incapacidade de se expressar como os outros. Ele foi visitado mal andando ainda, declarado doente, e seus pais pareciam ter acabado de se acostumar com a ideia de um filho atrasado. Mas o Pequeno Albert guardou, notou e repetiu para si mesmo, e guardou para mais tarde. Tornou-se um menino um tanto indisciplinado e um aluno afetuoso, mas reservado, que gostava de discutir apaixonadamente sobre espaço-tempo tomando um copo de cerveja, e que muitas vezes faltava às aulas porque confiava tanto em sua mente atenta que achava que qualquer teste ainda existiria. .. passou com louvor. Tornou-se, no futuro, um exemplo para os alunos letárgicos, mas com potencial.

“Veja Einstein, por exemplo. Ele também foi rejeitado na escola primária”, é a frase que muitas vezes ressoa na auto-estima injetada dos alunos atrás dele. Falso historiador, negado pelo diretor no alvorecer dos cinqüenta anos do mundo, onde Einstein havia se matriculado e estava lucrando.

Em 20 de março de 1916, o cientista científico leu 54 páginas da teoria geral da relatividade de Albert Einstein com um arrepio. O cientista recriou o universo em dobras quase escandalosas, usando cores que ninguém havia ousado antes. O passado parecia mais distante então, e o presente já é o futuro.

Ele não acreditava no destino das constelações, falava bom italiano, amava as montanhas, escrevia com a mão esquerda e seu guarda-roupa tornou-se o herói de alguns de seus ditados que ele gostava de colocar no papel junto com equações. Os genes têm grandes biografias e epitáfios invejáveis. Eles pintam as obras-primas de suas vidas repletas de contos, mais ou menos provável, Isso contribui para engordar mitos para manter a figura afastada do mundo atual.

Seus fracassos humanos são valores agregados, e mesmo os tesouros de anos que não fizeram progressos tangíveis para eles param por muito tempo sem juros e são manchados por uma espera maravilhosa. Assim, durante trinta anos, Einstein foi um super-herói.criador de jogosda ciência e depois um crucifixo pregado por seu gênio em uma busca frenética pelo santo graal cósmico.

Silencioso ex-funcionário do escritório de patentes em Bernamorreu em 1955, deixando um caderno quebrado na cômoda e um lápis quebrado. A imprensa da época disse que ele está tão longe desse objetivo que dará ao mundo a explicação do todo. Mas sua terra prometida, como o aterrorizado e castigado Moisés, Ele a viu de longe.

Newton deu ao mundo as causas do universo: gravidade, gravidade. A Terra e o Sol: Com a crença de que alguém, mais cedo ou mais tarde, teria desenhado a razão no quadro. aconteceu PrincetonFoi nos anos cinquenta, no segundo andar de uma casa com fachada branca. Ele estava segurando uma caneta Albert Einstein com cabelos desgrenhados, O rosto enrugado que resultará da pop art em milhões de versões de pôsteres junto com Che Guevara e Bob Marley.

Em seu cérebro estava a ideia de que todos poderiam estar enredados em uma rede de equações completa. Ele disse que nada poderia ser deixado ao acaso. Ele amava tanto o universo que não podia ceder, nem por um momento, à ideia de que não havia um esquema básico claro e traduzível. Una, simplifique, sintetize e escape da vanguarda final Para a física quântica que se esforça para casar gravidade e eletromagnetismoA meta, que deve ser arrebatada, passou a ser a abertura da terra virgem à colonização.

Não teve sucesso. Dez anos de emaranhados, varas de lápis, cálculos e desânimo. oO sonho do homem como criador da relatividade especial e geral, que havia perturbado o físico newtoniano ao abandonar um universo de quatro dimensões, despedaçou-se sobre as pedras de sua obstinada crença de que poderia prescindir do progresso que corria como um trem ao seu redor. Quem se opôs à autoridade estrita acabou encarnando-a. Como um filho que confessa que se tornou o pai que jurou que nunca se tornaria.

Ele escreveu em 1930: “Para me punir por meu desprezo pela autoridade, o destino me fez uma autoridade.” O gênio rendeu-se ao seu gênio e encontrou aí um obstáculo intransponível. A gaiola que Einstein construiu em torno de sua mente o isolou da correria que os outros estavam correndo, convencidos de que ele seria capaz de desatar os nós, independentemente do emaranhado.

Einstein acreditava que a beleza do universo repousa, por alguma nuance, na concepção religiosa mencionada por Spinoza em que a divindade não se reconcilia com a morte. rejeitou a ideia de queAs coisas foram reguladas, com paciência e criatividade. Ele foi consumido pelo último embate na fronteira mais fluida daquele ramo da ciência que avançava partes cada vez mais elementares: o quântico, cujo aspecto probabilístico nunca foi adotado por Einstein.

Ele atravessou as noventa e nove paredes e arranhou a última barreira sem passar por cima delas. Por que Albert Einstein foi derrotado diretamente na barra do gol? Para entender isso, é preciso olhar para as vitórias dele. Por muito tempo, a lendária maçã de Newton parecia fazer sentido nas leis da gravidade. Mas perguntar-se a razão das coisas e poder questionar os postulados semi-sagrados da Torá, Eles o levaram a transcender a perfeição das equações no inimigo de que o próprio Newton estava ciente Quantos trens foram construídos com intuição e não com a consciência de recuos mecânicos internos. Einstein abriu aquele trem e nos deu novamente um universo vestido, vestido com uma enorme tampa de borracha, ou talvez magma, enquanto os planetas se moviam em órbitas que se pensava serem ranhuras, formadas em proporções relativas, quebrando o último tabu tempo absoluto.

Mas a ciência é como o universo, tende a se expandir (o que Einstein negou como um proponente convincente de sua natureza imutável), é interminável, e aqueles que olham além dos Pilares de Hércules correm o risco de serem deixados para trás enquanto outros já estão se esforçando ainda mais. Porque Einstein foi os últimos dez anos de sua vida naqueles pilares Convencido de que incutiria a ciência suprema construindo a equação perfeita para todo o. Ele queria fazer isso sozinho com seus cálculos e seu raciocínio sobre o átomo foi dividido em partes cada vez menores e as forças nucleares de interação forte e fraca foram descobertas. Ele não acreditava que no reino muito pequeno da racionalidade científica, a cor dos relatos ideais como as pinturas dos pintores flamengos, pudesse se abrir para uma abstração imprevisível.

Sua frase é famosa por Deus que não joga os dados em que o colega Bohr Ele respondeu: “Einstein deveria parar de dizer a Deus o que ele está fazendo com seus dados.” O último problema permaneceu seu delírio e ele escapou com uma piada. O cientista estava esperando pelo cientista, que, se tivesse previsto a bomba atômica, “teria sido um encanador”. Até que sua morte fosse conhecida, por querer seguir os ditames da Quantum, Einstein poderia ter tido sucesso a qualquer momento e fracassado no mesmo período. Como o paradoxo de Schrödinger, que fascina os fãs do quantum popular e cinematográfico, segundo o qual as hipóteses se entrelaçam até que a observação direta rompe o sistema probabilístico e o devolve ao leito da certeza.

Ele realmente morreu e com ele a ideia de reconciliar o colecionador cE mudou as duas forças que governavam o universo para ele. “Os problemas não podem ser resolvidos com o mesmo nível de conhecimento que os criou”, disse ele. E ele não estava errado sobre isso.