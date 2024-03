Ciência para todos: como saber se um ovo está cozido sem abri-lo

Um ovo cozido é um lanche nutritivo, mas é possível errar na hora. Se você cozinhar por muito tempo, a gema parecerá uma colher dos anos 90, mas se você não cozinhar por tempo suficiente, abri-la pode bagunçar a bancada e atrasar a satisfação do lanche. Mas o que você diria se eu lhe dissesse que um simples truque com o dedo poderia dizer se um ovo está cozido ou não?

O processo de desnaturação do ovo transforma um ovo cru e escorrendo em um ovo escalfado e saltitante, à medida que o calor quebra as proteínas da clara do ovo, que então se unem. Em um ovo de galinha, a clara fica branca, mas surpreendentemente, um ovo de pinguim cozido permanece transparente.

Toda essa química acontece por trás da casca opaca de carbonato de cálcio, o que significa que aquelas claras de ovo indescritíveis estão prontas para nos induzir a quebrar nossos ovos antes que seu conteúdo tenha tempo suficiente para endurecer. Podemos não conseguir ver através do ovo, mas o seu dedo pode dizer se ele está estável ou não.

Como saber se um ovo está cozido sem abri-lo

Demora até 10 minutos para ferver um ovo, mas se você quiser saber se um ovo está cozido sem abri-lo, veja o que fazer:

Passo 1: Gire o ovo sobre uma superfície dura.

Passo 2: Toque no ovo giratório com um dedo e faça uma breve pausa.

Etapa 3: veja o que seu ovo faz a seguir.

Resultados: Se o ovo parar e permanecer no lugar, ele está bem cozido. Se parar e continuar a girar quando você levanta o dedo, seu conteúdo ainda está líquido: coloque-o de volta na panela fervente de onde veio.

STEM Newcastle, uma equipe de divulgação da Universidade de Newcastle, explicou: “Quando você gira os ovos, você também gira o interior. Em um ovo cozido, o interior está preso à casca, então ele se comporta como seria de esperar. Em um ovo cru, o interior continua a girar depois de parar a casca: Quando você a solta, o impulso da rotação da gema carrega a casca e o ovo inteiro começa a girar novamente.

Então vá em frente e ferva com confiança, sabendo que a ciência pode guiá-lo para obter um ovo saudável.