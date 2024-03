Incêndio no ginásio Tresigallo La Nuova Ferrara

Tresigalo Uma noite de exames e investigações para os bombeiros que estiveram ocupados em Tresigalo até as quatro da manhã de hoje (31 de março). Na noite de sábado (30 de março), por volta das 23h30, o alarme disparou devido a um incêndio no ginásio da Via dello Sport. Os bombeiros intervieram com equipes de Cuparo, Codigoro e Ferrara. O fogo se extinguiu e os bombeiros garantiram cuidadosamente que não havia brasas escondidas prontas para iniciar um novo incêndio. É demasiado cedo para determinar a extensão dos danos, mas a contagem ainda está em curso.

Despertador

A meia-noite também está prestes a atingir Tresigalo. Algumas pessoas saem da igreja paroquial de Santo Apolinário, onde acabam de terminar os serviços religiosos da Páscoa. Há um cheiro de fumaça no ar, impossível não notar. Alguns seguem a trilha e chegam à escola secundária da cidade, com alarmes de incêndio disparando e chamas e fumaça preta saindo do telhado do ginásio. Os bombeiros foram acionados imediatamente e em poucos minutos chegaram ao local em grande número, acompanhados por um carro de bombeiros com tanque e caminhão-escada.

Primeiras hipóteses

A causa do incêndio foi um curto-circuito elétrico e um curto-circuito no sistema fotovoltaico da cobertura do prédio. Mas, no momento, nenhuma hipótese foi descartada, incluindo a hipótese de incêndio criminoso (voluntário). A extensão dos danos foi menor do que esperávamos: na verdade, apenas uma parede do ginásio pegou fogo, que pegou fogo depois que uma caixa elétrica montada na parede pegou fogo. O incêndio causou o derretimento de três janelas da parede, mas nenhum outro dano foi relatado. Integra o ginásio, bem como a maior parte dos equipamentos do seu interior. Mesmo as portas de acesso não estão danificadas e o sistema fotovoltaico está intacto. Embora o ginásio faça parte da estrutura da escola e esteja interligado ao prédio onde ficam as salas de aula, o fogo não se espalhou.

Ocorreram vítimas

Ninguém esteve envolvido no incêndio, mas foi filmado nos telemóveis de alguns jovens curiosos e já se espalhou pela Internet. Não tendo havido danos graves, não foi necessária a intervenção da equipa especializada de Bolonha. A hipótese de malícia foi imediatamente descartada. Maurizio Barberati, vice-prefeito do município de Tresignana, também esteve presente no local para confirmar pessoalmente os danos causados ​​pelo incêndio. Isso será verificado nos próximos dias, pois o prédio estará novamente disponível para alunos do ensino médio. Com efeito, o edifício em questão era habitualmente utilizado por estudantes para a realização de actividades físicas, pelo que a mudança temporária para o segundo ginásio da Via dello Sport (utilizado por diversas federações desportivas locais), está ligada, entre outras coisas, àquela que pegou fogo.