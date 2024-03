Agroecologia: A ciência também confirma os benefícios sociais e econômicos

lá Ciências Prove que eu benefícios Amplamente social e econômicoAgroecologiaabordagem para agricultura E Sistemas alimentares sustentáveis Com base em sistemas agricultura E com base em fazenda Diversificado e poderoso desconto Subordinar Entrada Externo, como Fertilizantes, Inseticidas e antibióticos – O que realmente destacou os benefícios para o meio ambiente, Segurança alimentar E alimentar.

Um estudo ítalo-francês coletou sistematicamente evidências científicas sobre a diferença Resultados sociais E barato Implementação de práticas agroecológicas tendo como referência um grande número de casos mundiais. O estudo foi realizado antes Colégio Santana para Pisa E deIsara (Instituto Superior de Agricultura Rhône-Alpes) Leon e foi financiado por Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (JRC) Centro de Conhecimento para a Segurança Alimentar e Nutricional Global. Os resultados acabam de ser publicados emEngenharia agrícola para o desenvolvimento sustentável”É uma das revistas mais importantes do mundo neste setor.

As evidências do estudo sobre as consequências sociais e económicas da agroecologia parecem claras e detalhadas: foram examinadas Mais de 13 mil postagensescolher 80 itens Postado entre 2000 E a 2022 Qual Fornecer fortes evidências científicas Sobre as consequências sociais e econômicas da agroecologia, analisando diversos fatores como Digitaro um trabalho Ei Custos de produção. Os dados demonstram claramente a viabilidade da agroecologia numa perspectiva social e económica. “No 51% dos casos Nós especificamos Resultados favoráveis Por um lado Digitar, produtividade E eficiência. No entanto, ainda existem desafios em aberto pela frente requisitos E para Custos trabalhistaso que exige Políticas apropriadas Para apoiar os esforços agroecológicos, ele explica Ioana Moratiadoupesquisadora da ISARA e autora principal do estudo.

A avaliação também destaca que eu Resultados sociais E barato Depende de fatores comoAmbiente geográficoo Intervalo de tempo de transição Ou o Condições agrícolas. Os resultados mais importantes foram obtidos em estudos realizados no Sul Global e em sistemas que utilizam agrossilvicultura (combinação de árvores, culturas anuais e pecuária), consórcio (plantio simultâneo de duas ou mais culturas na mesma terra) e ausência ou redução do preparo do solo. como Práticas agroecológicas.

Este estudo, que parece ser de grande importância para os decisores políticos e profissionais agrícolas, Preenche a falta de evidência científica consolidada sobre este tema. Novas ideias emergem dos dados para apoiar ainda mais Transformação agroecológicaO estudo confirma que existe uma necessidade urgente de criar sistemas agrícolas e alimentares verdadeiramente sustentáveis, desde o nível local até ao nível global. segundo Paulo Barbieri“Esses resultados mostram que Protestos de agricultoresem curso em toda a Europa, embora expresso por A Desconforto realdirecionado paraAlvo errado. lá Transformação agroecológicaApoiado porAcordo verdeA União Europeia já pode fazer isso Melhorar a renda Dos agricultores. Portanto, eles e os seus sindicatos devem aceitar esta transformação sem medo, sabendo que ela irá beneficiar a eles, ao meio ambiente e à sociedade em geral.

Aqui está o estudo

Perfil agrícola na edição de abril da revista TERRA NUOVA

Lobistas e políticos roubam agricultura aos agricultores

O Acordo Verde foi esvaziado, uma narrativa tóxica e útil para os grandes meios de comunicação social, e o dinheiro da PAC permanece em "grandes imóveis": a indústria agrícola e a UE estão a levantar barreiras contra a transição agroecológica.

Aqui está o artigo completo

