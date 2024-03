Clima, até 70% das áreas produtoras de vinho são vulneráveis

Se as temperaturas globais subirem mais de 2 graus até ao final do século, até 70% das actuais áreas produtoras de vinho do mundo tornar-se-ão inadequadas para a viticultura: em Itália, em particular, cerca de 90% estão em risco de extinção. As atuais áreas de produção de vinho situam-se nas planícies e zonas costeiras, devido à seca e às frequentes ondas de calor associadas às alterações climáticas. O estudo indica isso Publicados Na revista Nature Review Earth & Environment elaborada pelo grupo de investigação francês liderado por Cornelis van Leeuwen, da Universidade de Bordéus.

As principais regiões vinícolas estão atualmente localizadas em latitudes médias, como Itália, norte de Espanha, sul de França e Califórnia, mas o aquecimento global está a remodelar rapidamente a geografia global da produção de vinho, afetando a quantidade e a qualidade das uvas produzidas.

Para compreender como a situação poderá evoluir no futuro, os investigadores dividiram cada continente e regiões produtoras de vinho relacionadas em grandes regiões definidas por condições climáticas específicas. Desta forma, estimaram que dependendo do aquecimento global, as áreas em risco de perder a aptidão para a viticultura variam entre 49% e 70%. Especificamente, 29% podem enfrentar condições climáticas extremas, como ondas de calor excessivas e secas, impedindo a produção de vinho de alta qualidade. Por exemplo, com um aumento de temperatura superior a 2 graus, 90% das tradicionais regiões vinícolas costeiras e de planície de Espanha, Itália, Grécia e Sul da Califórnia poderão enfrentar uma grave perda de aptidão até ao final do século, devido à seca excessiva. . As ondas de calor são mais frequentes.