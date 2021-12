As férias não são apenas alegria e paz: para muitos, representam um período complexo. Quem mora sozinho sente-se mais abandonado, quem não convive com a família sente-se afastado da imagem da felicidade forçada e quem tem comida é vítima de ansiedade. Para todas essas coisas, devemos ter apoio psicológico e não acabar em vórtices de rigidez sombria e autocomiseração.

Em particular, não é necessário “punir-se” por encher demais o quadro ou praticar a exaustão para se livrar dos excessos. Como de costume, o equilíbrio é essencial para gerenciar essas situações. Na verdade, aqui estão algumas dicas científicas para ficar em forma após o Natal, perdendo os quilos extras. Vamos ver juntos quais são os melhores tratamentos recomendados por especialistas do setor.

Aqui estão algumas dicas científicas para manter a forma após o Natal, eliminando quilos extras

Muitos de nós ficaremos tentados a adotar as abordagens mais variadas para perder peso. Especialmente ao entrar na Internet, você pode ver remédios naturais e artificiais que prometem resultados surpreendentes em apenas alguns dias ou com pouco esforço. No entanto, tome cuidado, pois esses tratamentos do tipo “faça você mesmo” podem fazer mais mal do que bem.

O mesmo vale para quem depende da fitoterapia. de acordo com Fundação Veronese O facto de serem ervas não significa que sejam seguras ou não causem efeitos secundários: é sempre necessário aconselhamento médico. Então, vamos ver quais são as sugestões deste último para voltar ao caminho certo.

Os quatro pequenos truques a seguir

Em primeiro lugar, é preciso dar preferência a vegetais e frutas e beber bastante água. Bebidas quentes de baixa caloria podem ajudar a mantê-lo hidratado. Na verdade, drenar as pernas, melhorar a microcirculação e eliminar o desperdício é rápido e fácil com chás de ervas baratos e deliciosos. Aí temos que limitar os itens que definitivamente não faltarão neste período: doces e bebidas alcoólicas. Este último, em particular, acarreta riscos que não devem ser subestimados. Na verdade, lapsos e perdas de memória podem ser causados ​​não apenas pela velhice, mas também por esse mau hábito. Por fim, é melhor dedicar-se ao movimento: segundo os médicos, meia hora por dia é o suficiente.

