Tenha cuidado porque a falta de concentração e dores musculares podem ser devido a uma deficiência deste mineral que é importante para a saúde

Para se manter saudável, nosso corpo precisa de uma série de nutrientes essenciais. Comer esses elementos apoia nosso corpo e seu bom funcionamento.

Por exemplo, sabemos que as vitaminas são essenciais para o nosso bem-estar. A vitamina A pode proteger a visão, a vitamina C pode fortalecer o sistema imunológico e a vitamina B pode desempenhar um papel essencial no metabolismo.

O excesso ou deficiência dessas substâncias pode levar a consequências negativas para a nossa saúde. na verdade, Fraqueza estranha e dores de cabeça repentinas podem ser devido ao excesso desta vitamina indispensável.

A importância dos minerais

Não só as vitaminas, mas também os sais minerais desempenham um papel muito importante para o nosso bem-estar. Estamos falando das substâncias inorgânicas que normalmente ingerimos através dos alimentos e da água. É por isso que comer alimentos saudáveis ​​é a melhor arma para se manter saudável.

Alguns minerais podem ser necessários para o bom funcionamento dos órgãos, enquanto outros, como o cálcio, fortaleceriam os ossos e os dentes.

O potássio é um mineral muito importante para a nossa saúde. É definido como um macroelemento porque está presente em nosso corpo em grande quantidade.

Sua principal função é facilitar a contração muscular (incluindo o músculo cardíaco), manter uma pressão constante, reduzir o risco de desenvolver cálculos renais, etc.

Em suma, um elemento realmente essencial para o nosso corpo.

Tenha cuidado, pois a falta de concentração e dores musculares podem ser devido à falta desse mineral que é importante para a saúde

Assim como as vitaminas, também Deficiência de potássio Isso causaria alguns problemas. Na verdade, tome cuidado porque a falta de concentração e a dor muscular podem ser decorrentes de uma deficiência desse mineral que é importante para a saúde.

A deficiência de potássio pode causar muitas doenças. Por exemplo, fadiga física e mental excessiva, cãibras, fraqueza muscular. Não subestimamos outros sinais como: náuseas, sonolência, confusão e problemas de ritmo cardíaco.

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam o consumo de cerca de 3,5 gramas de potássio. Claro, deixe-nos sempre entrar em contato com seu médico para obter mais informações e aconselhá-lo, como sempre, a nunca tomar iniciativas pessoais.

Podemos encontrar este mineral principalmente em alimentos de origem vegetal: bananas, abacates, kiwis, espinafres, alcachofras, leguminosas secas, chicória, funcho, etc.

Prestamos atenção aos métodos de cozimento, porque o potássio se dispersa facilmente na água. Por isso, preferimos cozinhar a vapor. Ou usamos uma panela de pressão que reduz bastante o tempo de preparo.

