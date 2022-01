A Feira de Tecnologia da Terra está de volta, ciência e tecnologia para proteger a Terra

Roma, 11 de janeiro. (askanews) – Da pesquisa para salvar o planeta à regeneração das cidades, da proteção de desastres naturais à gestão de emergências e prevenção de “epidemias catastróficas” no centro da segunda edição da “Earth Technology Expo” a ser realizada de 5 a 8 de outubro em Florença.

As datas, temas e protagonistas desta nova edição foram anunciados esta manhã no âmbito de um encontro realizado na sede da Protecção Civil em Roma, com a presença do Chefe do Departamento Fabrizio Corsio e Marina Sereni, Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros.

Corsio explicou que “a água, um bem essencial para todos, sobre o qual a Itália construiu a sua cultura, e o seu privilégio, estará entre os heróis da segunda edição”, salientando a necessidade de trabalhar uma cultura de prevenção e medidas para evitar grandes desequilíbrios . desastres.

A primeira “Cúpula Euro-Mediterrânica” sobre Clima, Água, Agricultura e Energia será realizada dentro da exposição, que representa uma das etapas de aproximação do Fórum Mundial da Água 2024, com os candidatos de Assis e Florença para sediar o evento.