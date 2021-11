Itália e Brasil: ciência e tecnologia, 9 acordos de cooperação – saúde

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 DE NOVEMBRO – O Embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, e o Presidente do Conselho Nacional das Agências de Financiamento à Pesquisa Governamental (Confap), Oder Antonio Delagostine, assinaram hoje o primeiro programa na Embaixada da Executiva para Fins Científicos. Cooperação tecnológica entre Itália e Brasil.



Nove projetos de pesquisa, co-financiados pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália e agências de vários estados brasileiros, serão realizados em conjunto com pesquisadores italianos e brasileiros nas áreas de inteligência artificial, ciências básicas, doenças infecciosas e obstetrícia. de energia de fontes renováveis, nutrição e doenças metabólicas, agricultura de precisão, ciências espaciais, produção sustentável e uso de minerais estratégicos.



“Este importante acordo reforça a já intensa cooperação entre os dois países no setor científico”, destacou Azzarello, em nota agradecendo também o assessor científico Fabio Naro. “No entanto, ainda temos muito a fazer juntos e faremos isso graças ao desejo comum de aprimorar a cooperação e, ao mesmo tempo, explorar novos horizontes para a ciência”, concluiu o embaixador.



