É sabido que uma boa noite de sono pode melhorar muito os nossos dias, dar-nos a energia certa, para enfrentarmos as horas do dia com melhor disposição, fazendo-nos participar de muitas atividades.

Infelizmente, neste momento histórico com a pandemia, que tem nos engolfado por um ano para que possamos descansar bem, Tornou-se mais difícil.

Como dormir melhor: Todos os tratamentos devem ser feitos imediatamente

A preocupação com a saúde, a saúde dos entes queridos, a incerteza quanto ao futuro do trabalho, o isolamento e os problemas econômicos causados ​​pela pandemia aumentam o nível de estresse, tornando o descanso noturno cada vez mais agitado e intermitente.

Mesmo uma mudança nos ritmos afeta a má qualidade do sono, Acordar mais tarde, tirar um cochilo à tarde, perturba nosso biorritmo, que inevitavelmente leva à insônia.

Resumindo, o sono é tão essencial para o nosso corpo e mente quanto beber e comer, e muitas vezes é subestimado. Um bom sono reparador permite que o corpo adoeça com menos frequência, e um bom ritmo sono-vigília pode fazer a diferença no caso de uma infecção.

Existem muitas estratégias de conveniência, vamos tentar destacar algumas delas. A primeira coisa que os especialistas aconselham é colocá-lo em prática Técnicas de respiraçãoAo focar neles, o estresse e os pensamentos negativos serão removidos, permitindo que você durma em paz.

Para descansar bem, não é novidade, mas a qualidade do colchão é fundamental. Se o seu colchão não for perfeito, talvez porque já tenha alguns anos e precise ser trocado, e no momento não pode ser trocado, você pode contornar o obstáculo, comprar chapéus de coco, que nada mais é do que uma espécie de colchão, é colocado em cima do colchão para torná-lo mais confortável.

Até mesmo problemas nas costas e nas pernas pode perturbar uma noite de sono, Nesse caso, Recomenda-se colocar um travesseiro entre as pernas, Para que o peso seja distribuído de maneira uniforme, o que dá conforto às costas.

Importância, Para dormir bem é preciso ir dormir sempre e acordar na mesma hora, Isso permitirá que o cérebro opere algum tipo de botão liga e desliga. Não vamos esquecer que o consumo de bebidas alcoólicas ou alcoólicas pode perturbar o sono, embora a introdução de álcool no corpo possa nos fazer sentir sonolentos.

Também é uma boa ideia não se envolver em atividades físicas após o jantar, Você deve se exercitar pelo menos quatro horas antes de dormir.

Por último mas não menos importante, bloquear a luz das telas brilhantes, Pode suprimir a produção de melatonina, essencial para um bom sono. Se você só consegue ler realmente o seu celular ou se conectar ao computador, existem no mercado óculos que bloqueiam a luz azul das telas iluminadas, evitando assim a noite.