Placar do Juventus Cagliari Sub-16: A Ciência da Providência

Placar da Juventus Cagliari Sub-16: Os votos dos campeões da partida valem para o sexto dia do torneio

Cartões de voto e relatórios Juventus Cagliari U16A partida é válida para o sexto dia do torneio. registro de jogo

voto

Piras 6.5 É seguro em tomadas com jacks altos e sempre responde quando solicitado. Obra-prima balística do inocente Grandu.

Abdômen 6,5 Pouco preciso na fase de construção, é muito mais seguro para fechar espaços e formar uma linha defensiva sólida com os companheiros. – a partir de 50 ′ Primavera 6 Ele luta para entrar no jogo e seu desempenho aumenta com o passar dos minutos.

Geórgia 7,5 O desempenho usual de grande solidez defensiva e arremesso ao longo do flanco esquerdo. Impecável, mesmo em fecho deslizante. Um de seus melhores. começando em 50 ′ Pagnucco 6.5 Ele é regularmente sugerido na ala esquerda, mas os espaços para tentar acertar a defesa da Sardenha são progressivamente menores.

Scarpetta 7 Ele aproveita o corpo para travar as iniciativas dos atacantes do Cagliari. Suas intervenções são sempre limpas, regulares e eficientes.

Buffender 6.5 Sempre se mostra no meio do campo, é um ponto de referência em construção.

Nobel 7 Ele salvou seus companheiros de equipe várias vezes com bloqueios de minuto em atacantes convidados. Também contribui ativamente para o desenvolvimento do jogo

porque 7 Jogue de forma simples, mas eficaz, exatamente o que Banzanaru pede que ele faça. Ele tenta deixar sua marca com conclusões fortes e de longo alcance, mas infelizmente para ele e para a Juventus, não é muito preciso. – a partir de 50 ′ Ciência 7.5 Tente construir histórias de jogos interessantes. No final, torna-se um ponto de referência para tentar organizar o gambito Juve. No último suspiro, ele dá o empate para si mesmo com um tiro livre.

Crapisto 6.5 Existem algumas vagas disponíveis para ele, mas ele tenta se livrar de roubos sem dar pontos de referência no meio-campo.

soco 6,5 Ele tem o desejo e a determinação certos para influenciar a partida. Ele nem sempre se dá bem com seus colegas de departamento, o que perde algumas oportunidades potencialmente boas. A partir de 62 ′ Nuti 6.5 Tente dar força e explosão nos últimos minutos, apenas com resultados positivos parciais.

Atualização do Finocchiaro 7.5.1 Muito pró-ativo, sempre uma ameaça real quando ele sai da bola e da corrente. Quando ele se transforma, a Juve se torna perigosa e imprevisível.

Pisano 7 Ele é um dos mais brilhantes do ataque e muitas vezes sai da linha para encontrar espaços. Não é preciso o suficiente quando se trata de acabamento da grade. começando em 58 ′ Bellebok 6 Ele corre e luta por cada bola, lutando entre as redes apertadas do adversário. No final, uma grande oportunidade é perdida.

Banzanaro 6.5 Uma grande pressão começou por sua equipe, que mesmo assim não conseguiu abrir o jogo. No segundo tempo, seu time foi apanhado por Grandu, mas ele tem força para revidar: se o placar não for totalmente positivo, a exibição certamente será salva.