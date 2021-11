Economia é uma ciência imprecisa

Em 1917, essa prática foi instituída nos Estados Unidos, não para reduzir os gastos do governo como muitos acreditam, mas para dar flexibilidade ao braço executivo no contexto de seu envolvimento na Primeira Guerra Mundial Antes da história da dívida, o Congresso decidiu como financiar os gastos, emitindo títulos de 30 anos ou impondo novos impostos. A Lei do teto da dívida dos EUA de 1917 foi uma lufada de ar fresco para o governo, que tinha liberdade quase total para administrar as despesas do campo de batalha.

Essa prática ultrapassada continua, já que o Congresso dos Estados Unidos deve periodicamente aumentar esse teto para que o governo dos Estados Unidos cumpra seus projetos, e não sem posições de legisladores conservadores que lamentam os gastos condenados.

A “economia” é uma ciência difícil?

No entanto, mentes de vanguarda apontam para contornar a obrigação do ramo executivo de comparecer perante um Congresso necessariamente politizado, derretendo trilhões de dólares em moedas de platina. Assim, o Tesouro será capaz de financiar o estilo de vida do país, não emitindo novos títulos ou aumentando o teto da dívida, mas injetando os fundos necessários do Federal Reserve por meio da correia de transferência de criação de dinheiro. Iniciativas como essas – veiculadas por vozes proeminentes nos Estados Unidos, como o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman ou o jornalista Joe Weisenthal – são mensagens educacionais poderosas para os cidadãos.

Na verdade, grupos como os Estados Unidos ou a União Europeia não precisam se preocupar com o tamanho de seus déficits fiscais porque têm controle total sobre sua cadeia de criação de moeda. Esses Estados soberanos – dos quais o dinheiro nunca vai acabar – podem usar esse enorme poder para combater a crise climática, criando o máximo de moeda possível para transformar suas economias. Em suma, uma mudança de paradigma é absolutamente necessária e isso só acontecerá se os cidadãos compreenderem como o dinheiro funciona.

Sistema post-mortem.

Porque a “economia” não contém muita ciência: deve quase tudo à subjetividade. À medida que seu jargão invade nossas vidas, é imperativo que percebamos que a economia está ao nosso alcance. A impotência de nossos governantes em face do mundo do dinheiro, como nossa frustração e impotência diante da linguagem e das regras do obscurantismo deliberado, tem o efeito de abandono civil. Uma interpretação do texto pode ser útil, porque uma compreensão da economia pode ser reduzida a uma generalização de alguns critérios básicos. Já que a economia é um sistema “post-mortem” (que só percebe os fatos depois que eles acontecem), como pode pretender adaptar as mulheres e os políticos que mais frequentemente apelam para suas convicções?

Austeridade, ortodoxia e conservadorismo econômico realmente visam reduzir déficits ou são apenas desculpas para colocar o Estado de volta, desmantelando o resto dos programas sociais em andamento, levando à anorexia no Estado que automaticamente produz a bulimia estatal. O setor privado, especialmente o financeiro? É hora de voltar a falar de Keynes que (em 1936) acabou com a “teoria geral” apoiando a “socialização” dos investimentos, questão séria demais para ser deixada apenas aos mercados financeiros. Por isso é tão importante compreender como funciona o monopólio da criação de dinheiro, que deve ser colocado ao serviço do interesse público. Na ausência de tal determinação, a ação do Estado é ou é ineficaz para a minoria. Isso se transforma em “pobreza em meio à abundância”, nas palavras de Keynes, que deixou seu ponto perfeitamente claro ao descrever um contexto em que “há muitos lares, mas no qual ninguém encontra lugar por falta de meios”.