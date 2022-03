© Foto de Jacopo Durante / tuttolegapro.com Ex-técnico do Pro Vercelli, José Ciênciafoi convidado do programa Eleven Sport, Vamos falar sobre C. Eles comentaram sobre a promo no Grupo A: “Eu não acho que o Sudtirol esteja ofegante, eles são uma equipe sólida em todas as divisões, embora possam não mostrar sinais de serem incríveis. Estamos à beira de perder no Salo, a vantagem ainda é de quatro pontos e não acho que a derrota possa perturbar o humor do clube. No domingo há uma encruzilhada muito importante de grande altitude, se o Sudtirol não perdesse terreno, eu diria que os jogos estão indiscutivelmente terminados. O Padova faz o que se esperava desde o início, mas perdeu alguns pontos no caminho, mas temos que parabenizar o Sudtirol por fazer uma jornada extraordinária.Entre as surpresas está Lecco: “Gostei do Lecco, eles tiveram um momento difícil, mas se recuperaram muito bem. A classificação é boa, o quarto lugar é difícil de atacar porque Renate está longe, mas acho que eles podem disputar o quinto lugar com Triestina e Pro Vercelli”. Sabe-se também que sua palavra na luta pela salvação: “Eu vejo melhor o Trento porque já está vinculado ao site que o salvaria. Como uma equipe que eu também amei, não achei que pudesse cair no ranking, mas este é um torneio difícil e um mês de apagões é suficiente para afundar”. Outras notícias – outras notícias Mais notícias Verbo sim, verbo não. Mancini demora no primeiro prazo e fantasmas reaparecem em Catania. Hoje é um novo crucial para evitar outro idiota

Calendário de hoje – notícias, negociações e antecedentes 22/03

Catanzaro, Bjarkeson em campo no Chipre, mas Islândia Sub-21 fora de campo

Potenza, Cobone: “Somos fortes, acreditamos na salvação”

Sienna, treino retomado: diferenciado para Karbach e Zkon

Ciência: “Sudtirol, é feito para B se passar ileso na próxima rodada”

De Latina para Latina: Barry pode recuperar ‘fantástica temporada de falências’

Juvino: “De volta a Avellino? As portas nunca se fecharam para ninguém”

Catania e Mancini não assinam contrato: “Nada grave”

Antonio Cassano volta a campo: sessão especial com Intella 2011

Spaluto Gubbio: “Não sou o novo Vlahovic. Sonho com a camisola roxa”

Pádua, a corrida continua: Seis em seis vitórias para Massimo Odo

Morte de Carlo Di Fabio: as condolências de Cesena

Campobasso, vinte e dois para curar com Picerno: convocado

rádio tmw Paparesta: “No Grupo C, o saldo é vermelho escuro”

Ancona Avila: ‘Temos que recomeçar, quebramos duas pernas’

TOP NEWS AT 20 – Decisões do juiz esportivo. D’Eboli para TC

Juventus Sub-23, Meriti arrasta Itália Sub-19 para a fase final do Campeonato da Europa

Catania e Baldini sobre Moro: “Covid sofreu, afetou fisicamente”

La Cava: “Avellino, você ainda pode ficar em segundo lugar”

Varini nos Sub-23: ‘Deve ser imposto pela Federação’

Trento, do AC Milan ao Pro Sesto: Dana volta ao banco

Catania, Provenzano: “Estamos nas eliminatórias como a Macedônia”

Apolloni: “O playoff está na loteria, o lugar final é importante”

Palermo e Nardini: “Temos de voltar a ser quem marca 4-5 golos”

Pro Patria, dupla de Sala-Le Noci: quatro vitórias consecutivas

Bari, Bolivino: “Lamentamos não ter aproveitado a oportunidade”

Pickerno e Colucci: “O discurso de resgate deve ser encerrado o mais rápido possível”

Juiz esportivo, dois dias para Crisense e Martinelli

Juiz Atlético, Inibição Pestolísica e Fracula

Spinesi: “Bari matou a liga como Ternana e Reggina”

Banati como Mancini, Lega Pro comemora gol do volante Gianna

Bryce Mantova: “Feliz com Monachello. City? Mais dois anos para pensar nisso”

Piacenza, Marchi: “Albino Lev? Esperamos nos encontrar nos playoffs mais tarde”

Catania e Baldini: “Fiquei preocupado depois de Foggia, eles provaram que eu estava errado em Avellino”

Torres e Di Nunzio: “Esperava mais fair play do Catanzaro”

Grosseto, torcedores convidados a se reunir: ingressos grátis para menores de 18 e maiores de 60 anos

Auriemma: “Entre Nápoles e Bari della vai dar os Açores, há uma oferta diagonal”

Portanova sul Siena: “Temos que nos esforçar para fazer o melhor que pudermos”

entrevista h Pagão, D’Eboli confiante: “Há tudo para nos salvar. Creta está destinada”

Guidone ao TC: “Desculpe Grosseto, espero que ele se salve”

DS Palermo: “Baldini tem Covid. Esperávamos mais de alguns peões”

DS Pescara: “Auteri está conosco até o fim. Basta perguntar, não há perigo”

Monopólio, consórcio dos EUA chega a acordo com Lopez: quinta-feira no cartório

Agentes Desportivos C compensadores: Pescara na liderança, depois Entella e Triestina

Juventus Sub-23, Meretti: “Do Bolchini à Liga dos Campeões, o meu sonho tornou-se realidade”

Avellino, Chiese: “Faltam 4 finais, queremos chegar aos playoffs a 100%”

Virtus Entella, seis sucessos consecutivos em “Comunale”, que é um recorde

Sudtirol: “Não estou preocupado, espero que o estádio esteja cheio no sábado”

Grupo C, nomeações de arbitragem para o 16º jogo de volta

Grupo B, nomeações de arbitragem para o 16º jogo de volta

Grupo A, nomeações de arbitragem para o 16º jogo de volta

Notícias principais classificadas em 13º lugar – 11 principais colaboradores mais populares. Entrevistas com Gideon e Baghati

Nesta: “Ele nos tratou como um filho em Lecco. O gol? Foi o melhor”

Modena, Okhda: “Bom desempenho, agora vá direto para Pistoise”

As 10 melhores aparições sazonais italianas de Barry

Catania, hoje Mancini pode assinar a escritura do ramo esportivo da empresa

Torres-V. Francavilla, Scatina de Avizano vão apitar o jogo