O câncer é uma das doenças mais terríveis que podem afetar os seres humanos. Infelizmente, a medicina ainda não descobriu as causas que levam ao desenvolvimento do câncer. No entanto, vários estudos descobriram que certos alimentos podem ajudar com essa condição. Um estudo britânico com quase meio milhão de pessoas revelou quais alimentos, se consumidos em quantidades excessivas, aumentariam o risco de câncer.

De acordo com a Sociedade Italiana de Oncologia Médica, uma média de 1.000 pessoas desenvolvem câncer todos os dias. Maus hábitos e uma dieta pobre aumentam o risco de desenvolver essa condição. Por exemplo, a Associação Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (AIRC) alertou Consumo excessivo de alguns tipos de carnes processadas com conservantes.

O combate e prevenção do câncer passa por dois caminhos, uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis. Por exemplo, um estudo com médicos britânicos demonstrou como Certas atividades físicas podem ajudar a neutralizar os efeitos do câncer de esôfago de forma mais eficaz.

O consumo excessivo desse alimento aumentaria o risco de desenvolver câncer colorretal e de próstata em particular

A medicina inglesa é muito ativa na pesquisa sobre o câncer e como reduzir o risco dessa terrível doença. Um estude Com a participação de mais de 470.000 pessoas durante 11 anos, ele fez uma descoberta interessante. Para tentar entender mais sobre as origens do câncer, os médicos analisaram vários aspectos de cada paciente. A pesquisa levou em consideração características físicas, estilo de vida, nível socioeconômico, medicamentos tomados e dieta de cada um. O estudo teve como objetivo compreender se alguns fatores mais do que outros podem influenciar o risco de câncer.

Ao comparar dados de mais de 472.000 pacientes, os médicos descobriram que reduzir o consumo semanal de carne pode reduzir o risco de câncer. Comer menos carne vermelha reduziria o risco de desenvolver câncer colorretal, de próstata e até de mama. Aqueles que estavam acostumados a grandes quantidades semanais de carne eram mais propensos a desenvolver câncer do que os vegetarianos ou aqueles que comiam principalmente peixe. Mesmo aqueles que comiam carne moderadamente tinham um risco 2% menor de câncer em comparação com aqueles que comiam mais carne.

De acordo com estimativas do projeto Global Burden of Disease, uma média de 50.000 pessoas em todo o mundo morrem de câncer devido ao consumo de carne a cada ano. A medicina desaconselha o consumo excessivo desse alimento, sugerindo não comer mais de 500g de carne vermelha por semana. Também é aconselhável reduzir ao máximo as carnes processadas, como embutidos e embutidos.

