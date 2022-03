NASA, chove bilhões para retornar à lua

Os Estados Unidos pisam no acelerador e Eles querem voltar para a lua Dentro do cronograma, ou seja, até 2025. A pandemia (e não só) atrasou os planos, mas agora com a rodada de investimentos solicitada pelo presidente Joe Biden, a intenção é dar nova vida ao projeto. eu 26 bilhões de dólares O que a agência espacial dos EUA obterá nesse meio tempo? 20232 a mais que o orçamento de 2022. Se o orçamento for finalmente aprovado, a lua Será um pouco mais perto.

Os US$ 7,5 bilhões irão realmente para o projeto Artemis e serão dedicados em particular ao desenvolvimento do sistema de lançamento espacial, o Orion (cápsula da tripulação) e o lander, o mais recente alvo no envolvimento entre a SpaceX e a Blue Origin que retardou a fase de design no último ano. É precisamente neste último aspecto que a NASA tem trabalhado nas últimas semanas, pois tem procurado um segundo fornecedor para trabalhar ao lado da empresa de Elon Musk. Os fundos totais alocados para a embarcação de desembarque são de US$ 1,5 bilhão.