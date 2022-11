Perto dali, a Cidade Histórica da Ciência Valentino abre suas portas ao público pela primeira vez

Quinta-feira, 10 de novembro, começa com a abertura da exposição “LA COSA PUBBLICA. Saúde, Trabalho e Sociedade nas Coleções Históricas da Universidade e Politécnico de Turim “em colaboração com Politecnico e Biennale Tecnologia

Pela primeira vez desde seu nascimento em 1886, o Museu Histórico “Cidade da Ciência“AfiliadoUniversidade de Turim Abre ao público os seus departamentos e instalações médicas e científicas graças ao projeto Vizinhos da ciência para a cidade em Valentinoque é uma iniciativa da Departamento de Ciências Clínicas e Biológicas da Universidade de Turim Em cooperação com Politécnico de Turim E a Bienal de Tecnologia.

De 10 a 20 de novembro Haverá muito atividades gratuitas (espetáculos, exposições, experiências de laboratório, visitas guiadas, reuniões, concursos, passeios) Visando escolas e cidadãos Cheio Em lugares que viram nascer algumas das descobertas mais importantes que revolucionaram a sociedade moderna, das plaquetas ao motor elétrico AC (o programa completo de todas as atividades está no apêndice). Laboratórios, salas de aula, bibliotecas e espaços de pesquisa estarão extraordinariamente abertos aos visitantes para apresentar os cidadãos Como a pesquisa foi conduzida e ainda está sendo realizada.

Muitas atividades de interação pública foram planejadas para envolvê-los e fazê-los participar do progresso da pesquisa que fez de Turim um dos principais laboratórios científicos experimentais do mundo desde a segunda metade do século XIX. Juntamente com 4 edifícios universitários será possível entrar e visitarJardim BotânicoEU’Instituto Nacional de Pesquisas de MetrologiaO Comitê Glaciar Italiano e a Castelo Valentino (Mapa dos locais em anexo).

Vamos quinta-feira, 10 de novembro Com a inauguração da exposição “coisa geral. Saúde, trabalho e sociedade nas coleções históricas da Universidade e Politécnico de Turim“, em colaboração com o Politécnico de Turim e a Bienal de Tecnologia, que visa narrar o desenvolvimento que começou na segunda metade do século XIX no campo científico em Turim com particular atenção às questões de higiene, trabalho, habitação para todos e melhoria da qualidade dos alimentos que influenciaram a construção da sociedade moderna por meio de Contribuir para a elevação do nível social e cultural da classe trabalhadora por meio do bem-estar ampliado Aberto até 3 de dezembro de 2022 No Castello del Valentino, a Sala Colonne e o Piano Nobile exibirão um patrimônio de peças únicas no mundo que normalmente são inacessíveis ao público (antes da VICINI somente em 1991 objetos universitários e politécnicos se uniam em uma exposição).

Há também dois eventos noturnos na Città della Scienza: uma apresentação teatral dedicada a Marie Curie por Teatro Onda E a departamento de química (sexta-feira, 18 de novembro, 21h00) e Live Concert (sábado, 19 de novembro, 21h00) dos curtas-metragens realizados em Turim no início do século passado, desenvolvidos com uma nova trilha sonora ao vivo, por Departamento de Humanidades Em cooperação com O Museu Nacional do Cinema e escola de música eletrônica Instituto de Inverno de Turim.

Todas as iniciativas são gratuitasAo se registrar em:

https://www.vicini-unito.it/porte-aperte-19-20-nov/

Vizinhos da Bandeira da Cidade em Valentino – Turim é uma iniciativa que começou em Departamento de Ciências Clínicas e Biológicas Da Universidade de Turim, que incluía toda a Cidade da Ciência em Valentino, as instituições vizinhas de pesquisa científica e outros departamentos de humanidades da universidade, com financiamento da Universidade de Turim e inclui 18 departamentos e estrutura universitária e 19 órgãos externos.

VICINI é um evento patrocinado região do PiemonteE a Estação de trem da cidadeE a Turim E a distrai 8.