Franco Perino: “Porque o jejum intermitente ajuda você a viver melhor.”

convivência com humanos rápido por cerca de dois milhões de anos. Quando eram caçadores e coletores porque não conseguiam encontrar comida em certos dias e depois se tornaram agricultores, ou seja, nos últimos 12.000 anos, devido às frequentes fomes e guerras. Só hoje, nos países ricos, comemos três ou mais vezes ao dia e esquecemos as práticas periódicas de jejum impostas por todas as religiões.. Cada vez que comemos glicose Não é usado imediatamente, armazenamos no fígado na forma de glicogênio com um máximo de 7-900 calorias que serão consumidas durante o jejum que segue cada refeição: se jejuarmos por 12 horas será todo consumido.

Como funciona o jejum? Se jejuarmos por um período mais longo, o fígado começa a fabricar novas moléculas de glicose, mas nível de açúcar no sangue (concentração de glicose no sangue) ainda é baixa e nosso tecido adiposo libera gordura armazenada para garantir que nossos órgãos sejam alimentados. A depleção do glicogênio hepático é mais rápida naqueles que fazem trabalho físico intenso: Quem caminha na serra, por exemplo, muitas vezes percebe, ao chegar ao abrigo, que seu hálito cheira a acetona. Durante o jejum, de fato, uma vez que o glicogênio é ingerido, as gorduras do fígado são convertidas em corpos cetônicos, substâncias semelhantes à acetona que são um excelente alimento tanto para o sistema nervoso quanto para os músculos e vários outros órgãos. Os corpos cetônicos começam a subir após cerca de 8 horas de jejum. O Pai Eterno sabia que nem sempre encontraríamos comida, por isso cuidou para que mesmo durante o jejum as células nervosas fossem bem alimentadas para manter nossa capacidade de encontrar comida acordada, ainda mais alerta, e até os músculos eram eficientes. READ Para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, 150 gramas dessas duas frutas por semana podem nos ajudar.

jejum intermitente Estávamos programados para tê-lo jejum intermitente Muitos indicadores indicam que é uma boa ideia praticá-lo, mesmo que não precisemos mais. Podemos jejuar um ou dois dias não consecutivos por semana, ou em dias alternados, ou em jejum de 16 a 18 horas por dia, por exemplo, café da manhã entre sete e nove, almoço entre 12 e 14, e depois consumir apenas líquidos que não contenham calorias até a manhã seguinte. Estreitar a janela de tempo que você come pela manhã (café da manhã e almoço) é mais eficaz do que comer apenas à tarde e à noite (almoço e jantar) e pular o café da manhã. o jejum intermitentemesmo quando você geralmente não come e não perde peso:- Força as células a descansar para economizar energiapor um lado, ao reduzir a proliferação celular e a síntese proteica, e por outro, ao ativar a autofagia, ou seja, o reaproveitamento de proteínas inativadas que se depositaram no interior das células – estimula a formação de novas mitocôndrias, plantas energéticas, tanto nos neurônios como nos músculos – previne a inflamação, melhora a artrite reumatóide, melhora a asma – melhora a ação da insulina, reduz a massa gorda, especialmente a obesidade abdominal, previne a síndrome metabólica e diabetes – reduz a pressão arterial e a pulsação e aumenta a variabilidade da frequência cardíaca – reduz as complicações da cirurgia – aumenta as defesas antioxidantes, repara o DNA, retarda o envelhecimento – Em estudos com animais, previne doenças neurodegenerativas.