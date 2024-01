“Lavezzi foi hospitalizado devido a problemas de saúde mental.”

Foto da ANSA

(ANSA) – Buenos Aires, 08 de janeiro – Ezequiel Lavezzi está internado desde ontem na clínica de dependência e saúde mental “Dharma”, na região de Puedo, onde estão presentes celebridades, estrelas da música e do mundo do entretenimento argentino. . Anteriormente, o ex-atacante do Napoli e do Paris Saint-Germain, que conquistou a medalha de ouro olímpica em Pequim 2008, passou por uma série de exames aprofundados em outra instalação na região de Belgrano. Quanto ao boato de uma suposta overdose, que foi desmentido ontem por uma postagem no Instagram de Thomas Lavezzi, filho do jogador de futebol X, trata-se na verdade de fantasias. A edição online do “Clarin” escreveu isto para esclarecer o assunto após a notícia de ontem. Lavezzi está localizado em uma clínica equipada com academia, sala de tênis de mesa e um amplo jardim repleto de plantas. “Um grande número de especialistas está lidando com ele”, escreveu o jornal online. Não se sabe quanto tempo Lavezzi permanecerá nesta estrutura. Ele havia chegado à Argentina vindo do Uruguai (onde foi hospitalizado em Punta del Este) em um “avião médico”. Sua foto mais recente foi postada por ele, de seu filho sorrindo e aparentemente bem, com Thomas e a mãe do menino. Segundo Clarín, a foto foi tirada na véspera de Natal. (lidar).