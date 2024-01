O ponto de viragem verde para o cimento sob as lentes da “ciência no novo”

“Cimento amigo do ambiente: entre o “verde” e o “alta tecnologia”, o tijolo que ri das emissões!”: Este é o título do evento de quarta-feira, 10 de janeiro, no formato “Ciência no Novo”. Às 19h, Luca Lavagna, de Cuneo, refletirá sobre os desenvolvimentos ecológicos necessários para uma das fundações do edifício. Após obter a licenciatura em Química e o doutoramento em Ciência e Tecnologia de Materiais, Lavagna trabalha atualmente como investigador no Departamento de Ciência e Tecnologia Aplicada da Universidade de Torino, onde realiza investigação na área de materiais compósitos cimentícios e poliméricos e em a funcionalização química de nano e micromateriais. Sob a lupa do encontro, estarão as propriedades do chamado cimento “verde”, que reduz as emissões de dióxido de carbono ao incorporar substituições parciais do cimento tradicional por materiais reciclados, e do cimento “autosensível” com nanomateriais, que melhoram monitoramento estrutural, sustentabilidade e manutenção da infraestrutura.

Entrada nos encontros “Scienza al NUoVO”, que no modelo do formato anglo-saxão “Pint of Science” oferecem uma apresentação do tema e uma discussão horizontal contínua com o público onde também haverá a possibilidade de beber e comer , é grátis. Informações no site www.nuovocuneo.it.