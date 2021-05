“Traveller on Maps”, Arte e Ciência de Chisano a Labaro

De sábado, 15 a domingo, 30 de maio oferece Ti con Zero.Rover no Maps“Ciência, arte e literatura. Uma abordagem multidisciplinar, entre ciência, arte, multissensorial e socialização de experiências, que reúne, simplifica e divulga a cultura científica. Descubra, conheça, faça. Explore a região, aprenda sobre as relações entre o homem e a natureza e faça – isto é, respeite e apóie, adapte-se, adapte-se e aja.

Os três tópicos, as três etapas, os três anos de “Rover on Maps” são o assunto Complexo vulcânico de Sabatino e Borgo di Cesano. O Wanderer nos Mapas os está vivendo através da ciência, arte e literatura, pela primeira vez em três anos. O projeto, promovido pela cultura de Roma, é o vencedor do Aviso Geral Eureka Roma 2020-2021-2022, promovido pelo Departamento de Atividades Culturais e executado em cooperação com Siae.

O segundo ano, este, é dedicado ao conhecimento. Identifique imaginando novas ligações e a criação de novas relações: entre os elementos naturais da paisagem e os elementos humanos, entre o passado e o presente, entre o que se observa e a realidade quotidiana. O conhecimento científico dos problemas da existência (e da evolução da existência) é sustentável.

Florestas mistas naturais, desmatamento e arborização artificial moderna. Lagos e canais da Roma Antiga, dados científicos sobre o estado de conservação das reservas de água e a eficiência da rede hídrica; Poluição humana e natural, mudança climática e seca. Práticas agrícolas tradicionais, com pastagens, lavouras e áreas agrícolas. Pesquise a paisagem sonora dos animais no território. Estas são as chaves para “reler a região” e explorar a evolução das relações humano-ambientais na companhia de especialistas. Aprender, com as próprias experiências, as relações entre o desenvolvimento da sociedade e os problemas de preservação dos habitats naturais.

Caminho do conhecimento, jornada, caminho, escola uniforme, aulas de paisagem com assistência, mediação, interpretação, apoio, iluminação de cientistas, artistas, atores e autores, incluindo concertos e leituras, caminhadas e excursões, romances digitais, mapeamento de áudio, jogos, experimentos, histórias e relatórios.

De 15 a 30 de maio de 2021, participação gratuita e reservas obrigatórias, um programa dirigido a um público de todas as idades, sempre disponível em podcasts e gravações nos canais de comunicação ligados ao projeto.

A exposição apresenta (15 de maio às 17h Parque FB Bracciano-Martignano) “ENTOMOCLIP. Pequeno e discreto. Seeing Insects Up Close ”, uma exposição educacional de ciências em formato digital pela Taxa, criada a partir do Parque Natural Regional Bracciano-Martignano.

Também é proposto o Concurso Nacional de Composição Eletro-Vocal, que visa jovens músicos que frequentam cursos acadêmicos superiores em Conservatórios italianos, e que oferece aos aspirantes a participantes – ligue 30 de maio de 2021, prazo final 30 de setembro de 2021 – uma oportunidade de experimentar um experimento composição de música eletroacústica começando com Uso eletrônico gratuito e processamento de amostras de som ambiente designadas no município de XV em Roma, dentro do parque de Bracciano-Martignano, variando de concreto a música ambiente, de Ambient House a New Age Music e música site-specific , todos patrocinados pela Agting in Italy para a Comissão Europeia, e SIMC (Sociedade Italiana de Música Contemporânea) e FKL (Fórum Klanglandschaft – Fórum para a paisagem sonora).

Entre as apresentações, na sexta-feira 21 de maio, às 20h, na igreja de San Giovanni Battista em Borgo di Cesano, “RDHEK DUO”, composições instantâneas com shruti-box, hurdy-gurdy tenor e bansuri flautas de e com Corrado Fantoni, artista Multidisciplinar, compositor, músico e coordenador de concursos de música, David Munachi é um artista multidisciplinar, compositor e engenheiro de som, fundador e diretor da Extinction Fragments, uma abordagem de publicação científica e artística que se baseia em gravações de ambientes naturais para criar consciência sobre a biodiversidade global crise.

Sábado, 29 de maio, às 16h30, trilha de arte e natureza “Arqueologia Natural” com Fernanda Bisolano, Anna Paula Bacalove, Irene Maria Giorgi e Gabriel Benedetti, um espetáculo itinerante que reúne arte, dança e literatura intimamente ligadas a formas, cores e sons da natureza.

Entre os laboratórios, “Green Diaries 2021”, em colaboração com o Resina Museum System (15 museus científicos e naturais da região do Lácio) e em particular com o Museu da Energia de Ribe e o Museu Cívico “Adolfo Klitsche De La Grange” de Allumiere , que propõe “Coleções de Descoberta”, são as bolsas Portáteis que contêm achados naturais, modelos, experimentos e ferramentas simples, um pequeno tutorial introdutório para professores, uma apresentação IWB e cartões para realização de atividades pelos alunos.

Diversos sujeitos colaboram no projeto, incluindo o Parque Natural Regional de Bracciano Martignano; Universidade Agrícola de Seizano; A Diocese de San Giovanni Battista de Cesano, o Instituto Compreensivo Enzo Biagi e o Instituto de Educação Superior Biagio Pascal de Labaro, cujo diretor da escola, Prof. Antonio VolpiEle comentou:Também este ano Pascal, cumprindo a legislação anti-COVID-19, pretendia aderir ao projeto com o objetivo de difundir o interesse pela investigação científica e pela cultura entre as gerações mais jovens.“

Para todo o programa Clique aqui. Participação gratuita e reserva obrigatória. Para informações e reservas: Ti con Zero 3498728813 – [email protected]

