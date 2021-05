Câncer: O que é a prevenção do câncer?

Com o conselho do Dr. Giamarco Surico, Diretor da Unidade de Oncologia do Hospital Vito Vazi Lecce, Conselheiro Regional, Membro da Comissão de Saúde, analisamos uma questão fundamental: a prevenção no diagnóstico de tumores. Vamos descobrir o quão importante é a prevenção, não o tratamento.

O diagnóstico precoce significa identificar um caroço em um estágio inicial, quando ainda está Não se espalhou para outros órgãos (Tumor). O diagnóstico precoce no campo dos tumores pode ser fruto do acaso, por exemplo, quando um tumor é identificado a partir de um exame realizado por outros motivos e não com o objetivo de pesquisar o câncer.

Muitas vezes, no entanto, uma vantagem Detecção precoce de alguns dos tipos mais comuns de câncer (Por exemplo, mama, colo do útero e cólon) devem ser atribuídos a programas de rastreamento especialmente elaborados.

Prevenção primária, secundária e terciária

Tem como alvo indivíduos saudáveis ​​e consiste em minimizar a exposição a Fatores etiológicos específicos, O que pode causar danos genéticos que levam ao crescimento de células cancerosas.

Esta proibição é difícil de implementar, pois requer a mudança de hábitos pessoais e atitudes culturais; Os tumores podem ser reduzidos eliminando a fumaça do tabaco, reduzindo o consumo de álcool e modificando a dieta. Uso de equipamento de proteção para atividade sexual, Limite a exposição à luz solar (ou use protetores solares apropriados) e evite a exposição a agentes cancerígenos, como amianto ou aminas. Em relação à dieta alimentar, os dados ainda não são precisos para esclarecer a verdadeira relação de causa e efeito com os tumores.

No entanto, é conhecido por evidências epidemiológicas que dietas com baixo teor de fibras e gorduras promovem o surgimento de câncer colorretal e podem causar um aumento do risco relativo de câncer de mama e uterino (dois tipos de câncer relacionado a hormônios) em relação ao alto peso corporal , porque as gorduras podem alterar o metabolismo.

Prevenção secundária: Olhando para Diagnóstico da doença em estágio inicial Aumentando assim as chances de recuperação. A prevenção secundária pode ser implementada por meio de duas estratégias: um diagnóstico oportuno que inclui atenção cuidadosa aos sintomas iniciais da doença e um exame abrangente que visa detectar a doença em pacientes assintomáticos.

Prevenção tripla: Baseado em Sobre a aplicação de intervenções destinadas a reduzir a gravidade e Complicações causadas por doenças Incurável. Um exemplo ilustrativo desse tipo de profilaxia é fornecido por pacientes com câncer de mama que se submetem à cirurgia com a remoção dos gânglios linfáticos axilares. Nesses pacientes, a cirurgia da axila causa linfedema na extremidade superior. Danos à função do membro podem ser minimizados posicionando-se adequadamente o paciente na mesa de operação.

Também é recomendado Procedimento de fisioterapia Em todas as etapas do tratamento cirúrgico.