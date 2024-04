Censo de Recursos Hídricos: CAI mapeia fontes de água para a ciência

Uma iniciativa de ciência cidadã para proteger os recursos hídricos

O Clube Alpino Italiano (CAI) lançou um ambicioso projeto de censo para nascentes de montanha, denominado “Aqua Sorgenti”.

Esta iniciativa, que se insere no contexto da ciência cidadã, pretende envolver toda a população na recolha de dados essenciais para proteger a água, um recurso vital cada vez mais ameaçado pelas alterações climáticas.

O projeto inclui o mapeamento de todas as fontes, mesmo as menos conhecidas, encontradas ao longo dos trilhos de montanha.

O objetivo é duplo: por um lado, identificar as fontes e determinar a sua localização e, por outro lado, monitorizar o seu caudal e outros parâmetros necessários para protegê-las ao longo do tempo. Antonio Montagne, Presidente do CAI, destaca a importância desta iniciativa: “Com mais de 346 mil membros, o CAI pode realizar mapeamento completo dos recursos naturais, fornecendo um quadro detalhado de uma situação que deverá sofrer mudanças rápidas e significativas nos próximos anos.“

O papel dos espeleólogos, coordenado por Giuseppe Priolo do Comité Central de Espeleologia do CAI, será essencial.

Alessio Piccioli, coordenador do projeto e chefe da estrutura operacional de trilhas e mapeamento do CAI, revelou que já foram realizados trabalhos preliminares, com dados recolhidos em bases de dados regionais existentes, resultando na identificação de 117.422 fontes em regiões montanhosas italianas.

“O sucesso do projeto depende da participação ativa dos caminhantes, que, através da sua presença constante nas montanhas, podem fornecer dados contínuos essenciais para a compreensão da evolução das nascentes”, acrescentou Piccioli.

O ano de 2023 registrará novos recordes nas temperaturas globais, conforme confirmado por Matteo Negro, coordenador científico do projeto.

As consequências das alterações climáticas para as regiões montanhosas são claras: degelo acelerado dos glaciares, redução da cobertura de neve e dos períodos de cobertura de neve, bem como aumento da frequência e duração das secas.

Estes fenómenos afectam negativamente a nutrição e a disponibilidade de recursos hídricos.

Portanto, as nascentes das montanhas não representam apenas um recurso hídrico essencial, mas também servem como indicadores de mudanças no ciclo hidrológico.

Os dados recolhidos serão inestimáveis ​​para uma maior compreensão do ciclo da água e já atraíram o interesse de diversas universidades e parceiros de investigação, que estão prontos a colaborar para uma análise científica aprofundada.

Através do projeto “Acqua Sorgente”, o CAI posiciona-se como um campeão no domínio da proteção dos recursos hídricos de montanha, através de um projeto que potencia o contributo de cada cidadão na luta contra as alterações climáticas.

Baixe o PDF do processo de monitoramento operacional.



