No ar, a saúde está ao seu lado

A nova coluna começará segunda-feira, 15 de abril, com episódio sobre tratamento da dor Rádio Delta “Saúde ao seu lado”, em colaboração com os médicos especialistas dos lares de idosos de Porto Viro e Rovigo do Grupo Pederzoli.

um compromisso Pensado para o bem-estar e a saúde dos cidadãos com conselhos de especialistas e respostas a curiosidades sobre um tema que nos é caro a todos.

Dra. Francesca Vlasic falará nos microfones da Delta Radio, Responsável pela anestesia e reanimação no Lar de Idosos Madonna della Salute em Porto Viro e Rovigo. A dor é o herói Quem entre nós não sofreu, durante algum tempo da vida, até mesmo de dores crónicas, desde dores de cabeça, a dores nas costas, a hérnias, a dores mais invasivas como as sentidas por pacientes autoimunes, como a artrite? Pacientes reumatóides ou com câncer. Todas as respostas de especialistas estão disponíveis para nossos ouvintes e leitores.

“A saúde está do seu lado” Será uma coluna quinzenal transmitida às segundas-feiras, às 13h, cheia de ideias e dicas para iluminar e destacar os diversos assuntos que são importantes para o nosso bem-estar e saúde. Após a consulta de hoje às 13h com o Dr. Vlasic, a próxima consulta será no dia 29 de abril, novamente às 13h nas frequências da Rádio Delta, No site www.deltaradio.it (na seção ao vivo) e nos portais La Voce di Rovigo e Delta Radio. No dia 29 de abril, Dr. Luca PinzoO fisiatra e chefe do departamento de reabilitação trata do tema do retorno aos movimentos após qualquer tipo de trauma.