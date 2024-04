Primavera 1 – Juventus – Roma 3-3

Depois de uma bela vitória sobre o Empoli, o time Primavera de Federico Guidi empatou de forma ousada contra a Juventus. Vencendo por dois gols, os Giallorossi se recuperaram primeiro e empataram na final com D'Alessio.

Como de costume, Vocegiallorossa.it fornecerá o texto ao vivo da partida, bem como um rico pré e pós-jogo com todas as declarações dos membros.

Juventus – Roma 3-3 (23' Kerametzis, 50' Romano, 61' Floria, 72' Sianza, 85' Mancini, 87' D'Alessio).

Juve (3-4-2-1):finarsec; Montero, Pucci, Pacino; Torcu (69' Senza), Oso (58' Floria), Ribani (90' Bovender), Pagnocco; Grosso (58' Finocchiaro), Crabsto (69' Sávio); Canhoto.

disponível: Radu, Martinez, Kroos, Firman, Pegi, Giorgio, Pugno.

todos. Paulo Montero

Roma (4-3-3):Marina; Manini, Kerametzis (68' Chesti), Gulic, Oliveras; Pagano (79' Graziani), Romano (59' Vitcal), Beselli; Marzotti (79' D'Alessio), Alessio (59' Misitano), Cherubini.

disponível: Kihayov, Marcaccini, Enko, Ivkovic, Mlakar, Levac.

todos. Federico Guidi

governar: Mattia Drigo do departamento de Portogruaro

Ajudantes: Glauco Zanellati – Michele Piatti

Avisos: Pacino (UV), Romano (ROM), D'Alessio (ROM).

a outra metade

90'+6' – E acaba aqui: a Roma desperdiça a dupla vantagem, permite-se a reviravolta e depois volta com o resultado de 3-3!

90'+5' – Cartão amarelo para D'Alessio após falta tática sobre Finocchiaro.

90'+3' – Falta de Cherubini sobre Shinza, cobrança de falta para a Juventus.

90' – Substituição final para a Juventus, com saída de Rebani e entrada de Bovinder. 5' dos acréscimos marcados.

87' – Roma empata! Messitano doma bola na área e passa para Graziani, que deixa passar para D'Alessio, que vence Vinarcic em dois passos!

85' – Gol de Mancini. Vitcal não consegue conter o atacante da Juventus que, após uma série de fintas, chuta em direção ao gol e, de fora, vence Marin.

84' – Um chute a gol de cobrança de falta de ângulo fechado foi feito por Ribani, mas Marin bloqueou.

81' – Um pequeno contato com Graziani Passino na grande área da Juventus, nada para o mestre. Drigo.

79' – Mudanças na hierarquia da Roma com a saída de Pagano e Marzotti, e a entrada de Graziani e D'Alessio.

77' – Um cruzamento suave de Oliveras passa por Misitano no segundo poste e a bola chega direto ao fundo do gol.

75' – Momento difícil para a Roma, com Mancini a passar sozinho pelo meio da grande área sem encontrar companheiro.

72' – Juventus empata. Finalização de fora da área de Scienza após assistência de Finocchiaro, bola pouco potente, mas muito precisa, que bate Marin, talvez graças ao desvio.

69' – Mudanças na Juventus: saídas de Krabsto e Turku, entrada de Sávio e Sinza.

68' – Mudança em Roma: Kerametzes sai, Chisti entra.

66' – A equipe médica sinaliza à bancada que Keramitsis não tem condições de continuar.

64' – Cãibras para Keramitsis, o jogo continua parado.

61' – Juventus aposta curta. Cruzamento para Mancini que corta entre Julic e Manini, cabeceamento do camisa 45 que Marin rejeita, mas no contra-ataque a nova reserva Floria ultrapassa Kerametzis e marca.

59' – Mudanças na Roma: saem Alessio e Romano, entram Misitano e Vitcal.

58' – Mudanças na classificação da Juventus: saem Grosso e Oso, entram Floria e Finocchiaro.

57' – Cartão amarelo para Manini após má intervenção em Manini.

55' – A partida foi interrompida devido a uma briga entre Mancini e Kerametzis na grande área dos Giallorossi, e o zagueiro dos Giallorossi permaneceu no chão.

53' – Grosso tenta levar a melhor sobre Kerametzis rapidamente, mas o defesa-central grego não se surpreende. Um membro da comissão técnica do técnico da Juventus, Montero, foi demitido.

50' – Roma dobra o dobro! Cruzamento de Mannini para a área cabeceado por Piscelli, o camisa 8 passa para Romano que vence Vinarcic na hora!

48' Oliveras dorme e Turco rouba a bola. O jogador da Juventus avança e coloca no meio para cortar Mancini, que acerta a trave no primeiro gol!

46' – Avanço no segundo tempo: ataque da Roma da Curva Sud em direção à Curva Nord.

A primeira metade

45'+2' – Um passe cruzado de Ribani para Turku, que chutou alto. Senhor. Depois Drigo apita no final do primeiro tempo: a Roma vence por 1 a 0.

45'+1' – O chute de pé direito de Pagano, de fora da área, finaliza muito alto.

45' – Falta de Romano sobre Bagnocco, amarelo para o meio-campista Capitolino. 1' dos acréscimos marcados.

43' – O chute de pé esquerdo de Ribani, de fora da área, bate nas costas do companheiro Mancini, e a Roma arranca de tiro de meta.

42' – Lançamento longo irreal de Pacino, Marin recolhe a bola sem perturbações.

40' – Cherubini chutou de pé direito de fora da área e a bola saiu à direita do gol defendido por Vinarcik.

38' – Pacino carrega o Cherubini, o amarelo do zagueiro da Juventus. Ele recebeu um cartão amarelo e perderá a próxima partida fora de casa contra o Atalanta.

36' – Embarcações Picelli para Marazzotti, o mestre interrompeu a obra. Drigo por impedimento do atacante.

35' – Choque no meio-campo entre Julic e Mancini, cobrança de falta para a Juventus.

33' – Poucos minutos após o final do primeiro tempo, a Roma vencia por 1 a 0.

30' – A Roma respondeu com um remate cruzado de Oliveras, Vinarcic bem colocado e bloqueado.

29' – A Juventus está perto do empate! Cruzamento de Bagnoko pela direita, Turco sobe por cima de Julic e direciona para o gol, mas Marin converte em escanteio com toque perfeito.

28' – Roma está a apenas um passo do estreito. Bela troca no estreito entre Picelli e Pagano. O camisa 10 chuta em direção ao gol e acerta o travessão após colidir com ele!

26' – Cherubini tenta superar três adversários, mas é regularmente parado antes do cruzamento.

23' – Roma, bom! Pagano recebe a bola na cobrança de escanteio e solta para Cherubini: o camisa 7 chuta de 30 metros, encontra oposição de Vinarcic, mas no rebote o jogador mais habilidoso e inteligente para atacar é Kerametzis, que , em um slide, traz a bola. Bola para a frente Roma!

22' – Cruzado para o segundo poste por Beselli, Turco não pensa duas vezes e cobra escanteio.

20' – Primeira oportunidade da Juventus: escanteio cobrado por Ribbani, Grosso chuta na entrada da área e erra o gol.

17' – Em cobrança de falta de Marazzotti, a bola é muito lenta e previsível e acaba facilmente nos braços de Vinarcik.

16' – Beselli faz passe vertical para trazer Pagano e Montero faz bem ao desmarcar a área.

13' – Ação pessoal de Kerametzis, que errou um passe confortável para Manini: lançamento lateral para a Juventus.

11' – Escanteio para Roma, Marzotti assume a responsabilidade do saque e pega Alessio na área, que manda alto na virada.

9'- Cruzamento de Kerametzis da esquerda para Alessio, Venarcic bloqueia com recepção rasteira.

8'- Falta de Grosso sobre Piscelli, cobrança de falta para a Roma no seu meio-campo.

5'- Um chute cruzado de Marzotti procurou Alessio, mas o atacante dos Giallorossi não conseguiu acertar a bola.

3' – A primeira tentativa dos Giallorossi foi de Pagano, chute bloqueado por Pucci e depois bloqueado por Vinarcic.

1' – Vá embora! Ataques ciganos da Curva Nord em direção à Curva Sud.