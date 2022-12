Diálogos com a Ciência na Escola Secundária Galileo Galilei de Bitonto

A Câmara Municipal decidiu conceder à Escola Técnica Secundária Científica “Galileo Galilei” um patrocínio para a edição 2022/2023 da iniciativa.Programado de 17 a 21 de dezembro de 2022.

Durante cinco dias, encontros com cientistas, pesquisadores e profissionais de vários setores especializados para discutir os temas científicos mais recentes se alternam com workshops, apresentações de projetos criados por alunos, apresentações de documentários, fóruns de filmes e mostras científicas interativas, culminando na “Notte Bianca” de Galileo Galilei. , que acontecerá nos espaços internos e externos da escola na quarta-feira, 21 de dezembro.

Aqui fica o programa completo:

sábado, 17 de dezembro de 2022

16h00 Salão Secundário Científico e Técnico do Estado “Galileo Galilei” • Saudações Institucionais

16h30 – Liceo Scientifico – Artistico Statale “Galileo Galilei” • Homenagem a Galileo Galilei Extrato da “Vida de Galileu” de Bertolt Brecht

17:00 Liceo Scientifico – Artístico Statale “Galileo Galilei” • Comunicando Ciência na Itália na Era da Desinformação Anna Rita Longo – Sócia Honorária do CICAP

18:00 Sala Secundária Científica e Técnica Governamental “Galileo Galilei” • Como posso fazer você sorrir? TRABALHO VENCEDOR (3º PRÉMIO) 4ª BIENAL NACIONAL DE ESCOLAS ARTÍSTICAS Secundárias Tema da 4ª edição da Bienal, Futurista Luca Calamita (Turma 5 ^ ALA as 2021/22) – autor da curta-metragem inspirada nos grandes clássicos do género Cyberpunk .

18:30 Auditório Liceo Scientifico – Artístico Statale “Galileo Galilei” • Descobrindo as fronteiras ilimitadas da ciência e tecnologia em experimentos no CERN em Genebra Domenico Ilia – físico experimental, pesquisador do Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), vários anos realizando projetos em física nuclear e subnuclear No contexto de colaborações internacionais no CERN em Genebra.

19h30 Sala do Colégio Estadual Científico e Artístico “Galileu Galilei” • VOCINCORO – apresentação do coro “Galilei” e alunos músicos

16:00-19:00 Edifícios e laboratórios da Escola Secundária Científica e Técnica Estatal “Galileo Galilei” • Workshops e apresentação de projectos realizados (alunos)

domingo, 18 de dezembro de 2022

09h30 Auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Científico e Técnico “Galileo Galilei” • O Conto das Vozes de Galileu Galilei

11h00 Salão do Ensino Médio Científico e Técnico do Governo “Galileo Galilei” • “Energia: Show de Energia”. Show musical interativo, divertido, bem-humorado, mágico, ambiental e científico. Circo de ciência, matemática, literatura e…. Não somente.

09:30 – 12:30 Sede e laboratórios da Escola Secundária Científica e Técnica de Governo “Galileo Galilei” • Workshops e apresentação de projetos realizados (estudantes)

segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

08:30 – 09:40 Sala Escola Secundária Científica e Técnica Estatal “Galileo Galilei” • Património Olivícola Local Giovanni Primavera – Engenheiro Agrónomo, Professor de Química e Transformação de Produtos Agrícolas no Instituto Técnico Agrícola “Lotti-Umberto I” de Andria. Experiência de longa data de auto-emprego em proteção de plantas e financiamento comunitário regional no setor agrícola e agroindustrial; Membro e Vogal do Conselho de Administração da Cooperativa Lagar de Azeite “Cima di Bitonto”

09:45 – 11:15 Liceo Scientific – Artistico Statale “Galileo Galilei” • Biomateriais: Do Neolítico à Guerra das Estrelas Pietro Favia – Professor de Química Geral e Inorgânica no Departamento de Química da Barry University.

Intervalo 11:15 – 11:30

11:30 Liceo Scientifico – Artistico Statale “Galileo Galilei” • Como as biotecnologias estão reescrevendo o livro da vida. Giovanni Maga – Virologista, Conselho Nacional de Pesquisa. Diretor do Instituto de Genética Molecular CNR em Pavia. (via videoconferência – plataforma ZOOM)

11:15 Laboratório de Informática • Revolução Científica na TV Al-Nour (Cosmos Documentary Season 1 Episode 9 Magic Without Lies + Critical Discussion)