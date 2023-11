A “ciência” do lobby animal

Os lobistas europeus do agronegócio estão a explorar um documento chamado Declaração de Dublin para pressionar a UE contra medidas para reduzir o consumo de carne nas políticas de saúde e sustentabilidade: isto foi revelado por uma investigação da Unearthed, a equipa de jornalismo investigativo da Greenpeace, segundo a qual embora a declaração tenha sido assinada por cientistas, foi elaborado por grupos e consultores da pecuária. Em Itália, em particular, a Declaração de Dublin foi amplamente promovida pela Carni Sostenibili, que reúne três associações comerciais: Assocarni, Ass.i.ca. E a Unitedália.

A Declaração de Dublin, publicada pela agência estatal irlandesa de agricultura Teagasc em Outubro de 2022, afirma que a criação de animais é “demasiado valiosa para a sociedade para se tornar vítima de simplificação, reducionismo ou intolerância” e destaca os benefícios nutricionais e ambientais resultantes do consumo de carne. Além de receber ampla cobertura mediática, o documento também foi utilizado para exercer pressão direta sobre o Comissário Europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski, que estaria à procura de “apoio científico para combater o Acordo Verde e os planos da UE para reduzir as populações animais”. .” surgiu.” Tanto é verdade que a sua equipa descreveu a Declaração de Dublin como “a primeira contribuição científica utilizável recebida durante os quatro anos de trabalho do Comité”.

No Congresso Mundial da Carne, na Holanda, no início de outubro, o principal autor da Declaração de Dublin, Dr. Per Ederer (um consultor agroalimentar e “economista financeiro” que define o veganismo como “um distúrbio alimentar que requer tratamento psicológico”), revelou a uma audiência de líderes da indústria pecuária dizem que estão a usar “agressivamente” “ferramentas científicas”, como a Declaração de Dublin, para pressionar os políticos sobre políticas de carne e pecuária. “De acordo com a investigação científica mais fiável, a pecuária utiliza 83% da área agrícola mundial para produzir apenas 18% das calorias que consumimos e gera 60% das emissões agrícolas de gases com efeito de estufa. Na Europa, o sector pecuário é responsável por aproximadamente 90% das emissões agrícolas de amoníaco para a atmosfera e 80% da difusão de azoto. “Estas são as realidades concretas que a indústria da carne está a tentar esconder”, disse Marco Contero, diretor de agricultura do Greenpeace UE. “Continuar a opor-se à necessária redução da produção e do consumo de carne significa apoiar a desflorestação, que está a causar uma enorme perda de biodiversidade e a agravar a crise climática, eliminando as pequenas e médias explorações agrícolas europeias a uma taxa de mil por dia.

E-mails, atas de reuniões e outros documentos obtidos através de pedidos de acesso a documentos apresentados pelo Greenpeace revelam que a Declaração de Dublin começou como uma declaração de posição da indústria da carne, foi escrita por consultores do setor agroalimentar e foi utilizada por agências de relações públicas e lobby grupos para bloquear as políticas europeias de protecção da saúde e do ambiente.

* Greenpeace Itália