Canaves: Para a “Strampinaria” com a peteca em nome da bandeira. Aqui estão todas as informações úteis – Canaviz News

De 1 a 4 de setembro, a bandeira volta a Strambino como protagonista com “Strambinaria – Folle di Scienza”, Projeto-quadro – Digressões Científicas, promovido pela Câmara Municipal de Strambino, com o apoio da Compagnia di San Paolo e patrocinado pela Cidade de Turim, que, na tarde de domingo, 4 de setembro, no âmbito do Plano Pums-Urban para a Mobilidade Sustentável , terá um serviço de autocarro shuttle gratuito com partida de Turim (estação Porta Susa, Corso Bolzano – Stalo 14) às 14h00 com regresso de Strambino às 19h00 com o objetivo de facilitar as deslocações em grupo, limitar a circulação de veículos particulares e permitir a participação em eventos mesmo para grupos de público que não utilizam o carro.

Este ano, pela quinta vez, “Strambinaria – Folle di Scienza” reúne a Strambino Society of Science Conductors and Promoters para construir e imaginar o futuro imediato da comunicação científica.

Entre os temas abordados estão aquecimento global, vacinas e organismos geneticamente modificados, mas também novas tecnologias, mobilidade e impacto da pesquisa na vida cotidiana.

Na noite de sábado 3 e na tarde de domingo 4 de setembro, o evento será aberto ao público com “Strambinaria”, um evento gratuito com encontros, oficinas para crianças e espetáculos organizados no território da cidade de Strambino. Uma oportunidade de interagir com os campeões da publicação e pesquisa científica nacional e internacional em um contexto inovador e envolvente.

A programação completa também está disponível no site www.follediscienza.it

Para reservar o transporte:

https://www.eventbrite.it/e/tickets-navetta-for-strambinaria-domenica-4-setembre-2022-406072883927