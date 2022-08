Morreu o professor Giuseppe Valgarnera, médico de Palermo que estudava AIDS

Ele foi um dos primeiros no mundo a desenvolver um teste para detectar precocemente a infecção pelo HIV e eliminar a AIDS imediatamente. O professor Giuseppe Valgarnera, especialista em higiene e ex-chefe de patologia clínica do Hospital Ingracia, morreu aos 96 anos.

Nascido em Palermo em 1926, Valgarnera também foi assistente de laboratório de patologia clínica no Hospital Cívico de Palermo e foi pioneiro na pesquisa internacional sobre AIDS. Ele foi o primeiro a mapear anticorpos sorológicos e antígenos virais envolvidos nos diferentes estágios da infecção pelo HIV. Autor de mais de uma centena de publicações científicas também na área da oncologia, descobriu que a cafeína pode ser um estimulante se combinada com agentes radioativos e inibidores celulares no tratamento de tumores experimentais e de pele humana.

Em 1948, como estudante universitário, mostrou pela primeira vez que as moscas resistentes ao ddt pertencem ao sexo feminino, lançando assim as bases para a herança dos caracteres de “suscetibilidade” e “resistência”. Com a entomologista Mariani, experimentou novos métodos e métodos de avaliação biológica de inseticidas.

Ele se formou em Medicina e Cirurgia com nota máxima e elogios, e exerceu a profissão por mais de 70 anos. Professor de Bacteriologia, Virologia e Imunologia da Escola Profissional de Enfermagem do Hospital Cívico, mas o que não será esquecido é a importante pesquisa que vem sendo feita no campo da AIDS. Junto com sua equipe de colaboradores, desenvolveu um imunoensaio enzimático (um teste capaz de detectar a possível presença de anticorpos ou antígenos em uma amostra) para detectar a presença de anticorpos da classe IgM na infecção pelo HIV como marcador sorológico precoce (ele foi, portanto, o primeiro a completar o mapa Soro IgM-IgG na infecção pelo HIV). Por esta razão obteve a patente a pedido de pesquisa em imunofarmacologia.

Um professor da velha escola que estudou a infecção (infecção pelo HIV) de cor, o que às vezes permanece desconhecido até hoje. E ele foi o primeiro a descobrir desta vez também que alguns linfócitos foram reduzidos na progressão da doença. Uma descoberta importante porque possibilitou a criação de uma escala, a partir de valores normais, que ainda hoje permite conhecer os estágios mais perigosos da AIDS. Consultor por 6 anos na Unuci de Palermo onde deu inúmeras conferências sobre questões militares, e teve muitos interesses fora da medicina. Na verdade, ele foi até o fabricante e piloto de um protótipo de aeronave controlado por rádio.