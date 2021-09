O câncer de pâncreas surge após o aparecimento de sintomas comuns em humanos e cães

seja o Índice de câncer de próstata Esses são sintomas muito comuns que sempre esquecemos, e o mesmo não acontece com o câncer de pâncreas. É um inimigo mortal e silencioso de nosso ser. O câncer de pâncreas é um dos tipos mais mortais de câncer de pâncreas e é difícil de detectar porque não apresenta sintomas no início. Isso também acontece com animais de estimação, como cães e gatos. Quando aparecem os primeiros transtornos, que levam a esse órgão, a doença geralmente já está em curso. Portanto, apenas um exame diário e periódico da nossa saúde e dos nossos animais de estimação nos permitirá intervir da melhor maneira possível.

A idade mais vulnerável para os humanos é após os 50 anos

O câncer de pâncreas surge após o desenvolvimento de sintomas comuns em humanos e cães. Vamos ver quais você deve assistir mais. Mas antes de tudo, vamos deixar claro A idade mais comum para o desenvolvimento de câncer pancreático em humanos é entre 50 e 80 anos. Já para os cães, especialmente os de tamanho médio, o câncer de pâncreas quase sempre se desenvolve por volta dos 9 a 10 anos de idade. Na raça humana, os homens são mais afetados do que as mulheres. As raças de cães mais afetadas pelo câncer pancreático são Golden Retrievers, Labradores, Terriers, Boxers e Pastores Alemães. Mas os cães mistos são definitivamente muito vulneráveis ​​também. Lemos em um cachorro com câncer que não necessariamente se queixa de dor estúdio Apresentado no Congresso de Oncologia Comparada de Gênova. Ele pode ser tentado a bocejar, se esticar ou mastigar menos e esse comportamento deve nos colocar em alerta.

A melhor prevenção é o exame

O exame de sangue anual, para nós e para nosso amigo leal que nos dá sua preciosa companhia, é o melhor presente que podemos dar a nós mesmos. Solicitamos ao seu médico de família e veterinário um exame geral. Talvez com evidências de certos sinais que indicam o pâncreas. Mas também para o fígado, intestinos e rins, que são os órgãos mais afetados pelos efeitos colaterais do câncer.

Aqui estão os espiões para vigiar, as dores que confundimos com as sequelas de uma grande refeição

Perda de apetite, mal-estar geral, azia são os indicadores que devemos observar em nosso corpo humano e em nossos entes queridos. Quando esses sintomas estão associados à perda de peso, amarelecimento da pele e da esclera (a parte branca do globo ocular), não basta consultar um médico de atenção primária. É necessário entrar em contato com um especialista em medicina interna e um centro especializado em doenças do pâncreas e pâncreas fígado, que é o órgão mais atacado, quando esse tumor surge. O que, infelizmente, é difícil de curar.

Onde tratamos o câncer pancreático?

Se não for diagnosticado inicialmente e no lugar certo, o câncer de pâncreas progredirá em um ano. Os hospitais públicos de Bolonha, Verona e Pádua têm departamentos distintos para diagnóstico avançado e tratamento do pâncreas. Em Milão, entre os melhores estão Niguarda e Fatebenefratelli.

Mesmo em animais de estimação, esse tumor permanece silencioso quando aparece e, em seguida, estoura. Em geral, nossos cães desenvolvem insulinoma, que é um tumor das células do pâncreas que produzem insulina. Em pouco tempo os cães comem e depois vomitam, ficam preguiçosos e têm convulsões. Os animais de estimação, assim como os humanos, também sentem tremores e formigamento no abdômen que se estende até as costas.