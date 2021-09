Michel Mayor, ganhador do Prêmio Nobel em Roma pela Science Together NET 2021

O próximo prefeito em 8 e 9 de setembro será o protagonista da leitura de Magistrales e uma mesa redonda na Aula Magna em Sapienza em busca de exoplanetas e vida extraterrestre. As marcações gratuitas são abertas ao público, mediante reserva

(AGR) O Prêmio Nobel Michel Mayor de Física será em Roma nos dias 8 e 9 de setembro por dois dias dedicados ao aprofundamento de temas relacionados a exoplanetas e vida extraterrestre. O programa da sessão do evento, como parte do projeto Science NET, é organizado pelo Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) e pela Universidade Sapienza de Roma.

A pluralidade de mundos no universo, a pluralidade de mundos habitados? Essas questões já estavam presentes nas discussões dos filósofos antigos por mais de 2.000 anos. 25 anos atrás, descobrimos o primeiro planeta orbitando uma estrela muito semelhante ao nosso sol. Desde então, vários milhares de sistemas planetários foram descobertos com uma diversidade surpreendente entre eles.

A pesquisa hoje já se encaminha para uma questão ainda mais surpreendente: existe vida em outro lugar do universo? Nós temos os meios para responder a essa pergunta multimilionária? Por meio da tecnologia, estamos transformando esse sonho da antiguidade no fascinante campo da astrofísica hoje.

Os eventos abertos ao público – mediante reserva, green pass e disponível ao vivo – serão lançados com a Lectio Magistralis «Outros mundos no universo? A procura de planetas semelhantes ao nosso e … para a vida! ”, Às 16h00 na região de Aula Magna do Departamento de Sapienza. O Prémio Nobel Lectio magistralis será entregue pela Reitora da Universidade Sapienza, Prof. Antonella Pollimini, com as saudações do Presidente do INAF, Prof. Marco Taffani, Presidente do ISPRA Stefano Laporta e Presidente da Uninettuno Prof. Maria Amata Garito.

No dia 9 de setembro acontecerá a mesa redonda “A Terra não está mais sozinha. E nós? A descoberta de exoplanetas e a busca por vida extraterrestre” Em que eles estarão envolvidos, além do prêmio Nobel Michel Mayor, Rafael Saladino, químico (Universidade da Tocia em Viterbo), Daniela Bailey, bióloga (Universidade Tor Vergata), Giusi Mesella, astrofísico (INAF); Enzo Pascal, astrofísico (Sapienza University of Rome), Angela Landolfi, bioquímica marinha (CNR-ISMAR). Os palestrantes serão moderados por Giovanni Carrada, jornalista científico e editor. Isso será seguido pela apresentação da conferência do INAF intitulada “Um, dois, três, Stella!” Um monólogo para um lápis, um piano e um astrônomo.

A cultura científica é importante porque torna o cidadão consciente de si mesmo e de seu entorno. Permite-nos voltar o nosso olhar para os outros e para o mundo com uma mente aberta e espírito crítico. Em certo sentido, “a ciência nos liberta”, porque aprimora nossa capacidade de observar a realidade, nos faz fazer perguntas e focar nossa atenção em questões importantes que são importantes para todos – disse ele. Claudia Chicarelli, Coordenadora de Projetos, NET-Science Togethes -. A ciência deixa você curioso. E é justamente essa curiosidade que sempre impulsionou pesquisadores de todo o mundo a explorar com forte desejo de conhecer novos horizontes. Tudo isso tem levado a um rápido progresso científico e tecnológico, proporcionando-nos ferramentas cada vez mais sofisticadas, permitindo-nos abrir os olhos mesmo além dos ‘limites’ do nosso sistema solar. Hoje enfrentamos novos desafios, com o desejo de dar respostas a novas questões, tais como: Existem outros planetas que poderiam acolher a vida, como a conhecemos, além da Terra? Uma pergunta que a ciência ainda não respondeu … “Será possível agendar e acompanhar os acontecimentos dos dias oitavo e nono nas transmissões por meio de referências no site da Scienza Insieme

Prêmio Nobel Michel Mayor

Michel Mayor, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2019, anunciou em 1995 com seu colega Didier Queloz a descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela do tipo solar: Planeta 51 Pégaso b – na constelação de Pégaso – um corpo gasoso semelhante a Júpiter . Esta descoberta desencadeou uma revolução contínua na busca por exoplanetas: mais de 5.000 foram observados na Via Láctea desde então. Por isso recebeu este prestigioso prémio, um primeiro passo para tentar encontrar uma resposta à eterna pergunta: Existe outra vida?

Projeto Ciência Juntos

Scienza Insieme é uma iniciativa que nasceu em 2017 da ideia de unir grandes organismos de investigação e algumas universidades para promover a publicação científica e já se tornou uma referência para os cidadãos graças à sua abordagem que combina ciência, participação e comunicação. O projeto oferece a um grande público a oportunidade de experimentar a ciência junto com aqueles que a fazem: em laboratórios, conferências, seminários, cafés científicos, viagens científicas, exposições e muitas outras atividades destinadas a crianças, famílias e escolas. Scienza Insieme pretende divulgar informações corretas e confiáveis ​​e abordar o fenômeno das notícias falsas e informações científicas falsas sobre os temas mais importantes da atualidade.

Projeto NET.

A partir da experiência da Scienza Insieme, e com os mesmos objetivos, nasceu o projeto NET – Ciência Juntos com financiamento da Comissão Europeia no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores que todos os anos vê o mundo, na última sexta-feira de setembro. Investigação para abrir as portas aos cidadãos e famílias para partilharem a paixão pela ciência. Os grandes organismos públicos de investigação e algumas universidades do nosso país estão empenhados no projecto NET: CNR (que é também o carro-chefe), ENEA, INAF, INFN, INGV , ISPRA, CINECA, Universidade de Roma “Tor Vergata”, Universidade Sapienza de Roma, Universidade de Tuscia, UNINETTUNO International Telematic University. O foco temático da NET esteve vinculado nos últimos dois anos à sustentabilidade e às mudanças climáticas, com o objetivo de informar o público sobre os trabalhos de pesquisa científica sobre esses desafios globais e comunicar os objetivos da União Europeia sobre o Acordo Verde e os Tiques Ambientais sobre o Clima.

Este ano, os investigadores do NET vão encontrar-se com cidadãos de diferentes cidades italianas, em presença e segurança: em Livorno, Viterbo, Cerveteri, Lampedusa e Roma, no âmbito da Città dell’Altra Economia em Testaccio, com workshops, palestras, espectáculos, actividades para crianças e muito mais.

A NET inclui muitos fatos do mundo da pesquisa e da cultura encontrados na região. Entre as muitas colaborações com o Centro de Pesquisa Enrico Fermi, um conceituado órgão público de pesquisa, o Jardim Botânico de Roma, Associação Marítima Italiana, Coordenação Federparchi, Anec Lazio, AIGAE Lazio; Cidade da Ciência (Nápoles), Liga Marítima de Livorno; Distrito Tecnológico da Ligúria; Museu Natural das Montanhas Prenestini, Resina (Lazio Natural Museum System), Museu Maxxi, Palazzo Rospigliosi e muitas associações e fatos importantes na região de Casetta Rossa, Fusolab 2.0, Centro Antartide (Univerde); FotoSub Club; Cruz Verde Itália; grupo de astronomia digital; Smoothie Melis Niolus. Neuroresearch Open City Systems Science Project Castelli Romani; Teatro Tor Bella Monaca (Sete Denominações); UAI – União dos Astrônomos Amadores Italianos.

A Noite Europeia dos Pesquisadores é uma iniciativa financiada no âmbito do programa HORIZON 2020, implementada com ações Marie Skłodowska-Curie e realizada desde 2005 em 430 cidades da União Europeia, envolvendo 1,6 milhões de visitantes, 36.000 pesquisadores, centenas de centros de pesquisa, organismos , universidades e associações E muitos outros fatos importantes envolvidos na publicação científica. Todas as actividades realizadas na Noite Europeia dos Investigadores são gratuitas e visam aproximar os cidadãos de 27 países da UE do mundo da ciência.

